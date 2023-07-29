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杜蘇芮颱風遠離天空放晴 高雄多場館休園整頓

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
觀光局動員上百人力，清除場館內散亂樹枝，所幸重點設施沒有出現損壞。圖／觀光局提供
觀光局動員上百人力，清除場館內散亂樹枝，所幸重點設施沒有出現損壞。圖／觀光局提供

高雄經過2天停班停課，杜蘇芮颱風在今天已遠離天空開始放晴，因風雨造成高雄多處有路樹倒塌、設施破損等災情，高市府觀光局宣布壽山動物園區和旗津貝殼館、崗山之眼、金獅湖蝴蝶園等場館今天休園一天做環境整頓，旗津風箏節、六龜山城水樂園本周末活動也暫停舉辦。

觀光局表示，颱風過後各場館出現上百棵樹木倒塌，部分設施、標示遭損害，決定壽山動物園區和旗津貝殼館、崗山之眼、金獅湖蝴蝶園等場館今天休園一天，動員近百人力及大型機具進行環境清理，所幸場館本體與重點設施大致無恙。

在活動部分，考慮遊客安全，旗津風箏節考量遊客安全，本周末活動順延一周辦理，提醒遊客不要撲空，今年旗津風箏節較去年延長辦理，3個周末都有不同主題風箏秀，地面還有大型氣墊水樂園、旋轉木馬、旋轉熱氣球等，民眾仍可在8月5日、6日，以及12日13日周末再造訪旗津，賞風箏玩氣墊吃美食。

而在六龜寶來清水公園的山城水樂園，原定在本周末迎來最後一場次活動，因杜蘇芮颱風來襲，考量人員安全及場地維護等因素，決定提早結束。

壽山動物園區周邊，經過颱風吹襲，出現多處樹木、樹枝倒塌，今天多處場館休園一天。圖／觀光局提供
壽山動物園區周邊，經過颱風吹襲，出現多處樹木、樹枝倒塌，今天多處場館休園一天。圖／觀光局提供

風箏節 杜蘇芮颱風 壽山動物園

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