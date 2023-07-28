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高雄本土登革熱＋4 颱風雨後48小時內速清除積水

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市衛生局建議民眾，將不用的雜物、容器清除，避免颱風後積水孳生病媒蚊孑孓。圖／讀者提供
高市衛生局建議民眾，將不用的雜物、容器清除，避免颱風後積水孳生病媒蚊孑孓。圖／讀者提供

高雄市今天公布新增本土登革熱確診個案4例，累計27例。衛生局說，高雄受杜蘇芮颱風影響連日降雨，造成部分地區有積水情形，民眾在風災過後48小時內應主動巡視戶內外可能出現各種積水容器或場域並澈底清除積水，落實「巡、倒、清、刷」，減少病媒蚊孳生。

衛生局說，新增的4例個案分別住在路竹、梓官、旗津、及三民區，年齡介於60多歲至80多歲，其中居住於梓官區及三民區個案的登革熱血清型分別為第一型及第二型，其餘2例病毒量低待中央進一步定序。

衛生局表示，4人的發病日介於7月22日至7月27日，分別出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、關節痛、背痛、骨頭痛、噁心嘔吐等登革熱疑似症狀，前往醫療院所就醫，除路竹區個案抽血檢驗NS1快篩陰性外，其餘3例均為NS1陽性，今日實驗室綜合檢驗結果出爐，確認4人均確診登革熱。

衛生局說，疫調發現，旗津區個案發病前曾有雲林旅遊史、三民區個案有台南工作史，路竹、梓官個案平時活動地皆以住家及工作地為主，目前確診個案同住接觸者皆無疑似症狀。

衛生局請民眾依防治時間配合室內外的登革熱孳生源檢查及噴藥滅蚊工作；今(28)日因應颱風影響，高雄市風雨已達到停班停課標準，原定相關緊急防疫工作暫停，請民眾注意通知單張貼訊息。

衛生局 登革熱 杜蘇芮颱風 高雄市

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