昔莫蘭蒂釀災記憶猶新！杜蘇芮直撲金門 陳玉珍：國防部將投入救災

杜蘇芮颱風直撲金門，各地陸續傳出災情，目前金門停電戶數達7478戶，台電將等風雨暫歇後派工程人員進行檢修。金門縣立委陳玉珍也關心災情，並聯繫國防部與台電，盼全力協助鄉親災後復原。

陳玉珍表示，這次強颱直撲金門而來，造成全島10至14級風肆虐，她回想起先前的莫蘭蒂颱風導致金門重大災情，記憶猶新。

陳玉珍上午與台電、國防部等單位保持聯繫，俟風雨過後，將立即請空軍C130載運台電搶修員工及相關救災機具，而目前台電已向國家災害應變中心提出4個班21人及6台車待命隨時前往金門馳援救災。國防部也將視災情支援在金門的國軍弟兄投入災害搶救工作，協助搶通要道，以求快速恢復道路交通及供電。

陳玉珍說，她在近中午時已致電給國防部長邱國正，表達此次金門颱風受災情況嚴重，亟需國防部出動兩架次C130軍機協助載運台電搶修員工及相關救災機具，邱部長也表明會全力協助金門救災工作，待天氣狀況許可時，立即請空軍支援。

另陳玉珍也致電台電總經理王耀庭，協調台電支援金門救災復電工班，王亦允諾，將派出4個工作班的人員及機具，準備搭軍機來金搶修復電，陳玉珍亦表達感謝之意。

陳玉珍也說，由於颱風期間水電中斷，家園一時難以復原，她也與陳水木議長慈善基金會合作，提供免費住宿的地方（金金禮寓飯店），讓受災鄉親能有暫時安置喘息的處所。

陳玉珍說，這次颱風來襲，考驗的不僅是政府救災防災的能力，更是在金門島上全體鄉親發揮同舟共濟的精神，大家一起協助復原家園。她期盼颱風趕緊過去，讓所有搶修工作能順利展開，讓金門一切恢復正常。