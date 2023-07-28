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影／杜蘇芮肆虐澎湖災情曝光 海運停航、空運逐步恢復

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
澎湖縣長陳光復（中）主持災害應變中心主持應變工作會議。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長陳光復（中）主持災害應變中心主持應變工作會議。圖／澎湖縣政府提供

中颱「杜蘇芮」颱風肆虐澎湖，澎湖傳出各式災情，澎湖縣長陳光復今天一早前往第三漁港、林投、縣內主要幹道等地方視察路樹倒塌、海水倒灌情形，縣府上午災害應變中心工作會議中，消防局指出，目前已有98起通報災情，在交通部分，海運全日停航，空運部分視實際情況逐步調整。

會中，縣長陳光復表示，澎湖各地皆有災情傳出，其中路樹倒塌最多，嚴重影響通行，將優先處理縣內主要幹道的障礙排除，對於各地回報的災情，也請相關單位逐步復原，同時持續掌握地方的災損情形。

旅遊處表示，今天海運全日停航，空運部分，原訂51班，計取消33航班，預計下午2時過後，觀察颱風動態，並依實際狀況機動調整，目前已規劃部分恢復航班，如台北航線8班、高雄航線3班、台中航線5班、台南航線1班、嘉義航線1班。

消防局表示，截至今早10時許止，杜蘇芮颱風期間災害應變中心受理災情，共計98件，包含42件縣民通報。其中，路樹倒塌27件、建物毀損6件、鐵皮掉落7件、環境污染2件、路燈毀損11件、遊艇毀損4件、堤防毀損1件、招牌掉落7件、道路積淹水7件、地區積淹水2件、道路災情4件、車輛翻覆1件、防坡堤斷裂1件、路燈掉落1件。

在電力部分，停電有3件，西嶼村池西村1件、沙港區電力停電1件、花嶼村電力停電1件、消防栓損壞1件、交通號誌損壞1件、其他案件12件，如車輛受困1件、鐵件散落4件、門窗損壞2件、雜物未固定1件、山水30高地救護送醫1件、古蹟帆布吹起1件、樹枝折斷1件、鐵皮掉落1件、其他1件。

澎湖縣長陳光復（左）視察港口災情。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長陳光復（左）視察港口災情。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長陳光復（左）視察災情。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長陳光復（左）視察災情。圖／澎湖縣政府提供

航線 澎湖縣 杜蘇芮颱風

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