聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／杜蘇芮肆虐澎湖災情曝光 海運停航、空運逐步恢復
中颱「杜蘇芮」颱風肆虐澎湖，澎湖傳出各式災情，澎湖縣長陳光復今天一早前往第三漁港、林投、縣內主要幹道等地方視察路樹倒塌、海水倒灌情形，縣府上午災害應變中心工作會議中，消防局指出，目前已有98起通報災情，在交通部分，海運全日停航，空運部分視實際情況逐步調整。
會中，縣長陳光復表示，澎湖各地皆有災情傳出，其中路樹倒塌最多，嚴重影響通行，將優先處理縣內主要幹道的障礙排除，對於各地回報的災情，也請相關單位逐步復原，同時持續掌握地方的災損情形。
旅遊處表示，今天海運全日停航，空運部分，原訂51班，計取消33航班，預計下午2時過後，觀察颱風動態，並依實際狀況機動調整，目前已規劃部分恢復航班，如台北航線8班、高雄航線3班、台中航線5班、台南航線1班、嘉義航線1班。
消防局表示，截至今早10時許止，杜蘇芮颱風期間災害應變中心受理災情，共計98件，包含42件縣民通報。其中，路樹倒塌27件、建物毀損6件、鐵皮掉落7件、環境污染2件、路燈毀損11件、遊艇毀損4件、堤防毀損1件、招牌掉落7件、道路積淹水7件、地區積淹水2件、道路災情4件、車輛翻覆1件、防坡堤斷裂1件、路燈掉落1件。
在電力部分，停電有3件，西嶼村池西村1件、沙港區電力停電1件、花嶼村電力停電1件、消防栓損壞1件、交通號誌損壞1件、其他案件12件，如車輛受困1件、鐵件散落4件、門窗損壞2件、雜物未固定1件、山水30高地救護送醫1件、古蹟帆布吹起1件、樹枝折斷1件、鐵皮掉落1件、其他1件。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言