快訊

德國爭奪晶片不惜祭半數建廠成本補助 台積電很難不動心？

竹女擬改隸陽明交大保留校名 強強合校是升級還是滅校？

長壽金魚「活到23歲」！時間剩不多了...飼主全程陪伴送牠去彩虹橋淚崩

颱風天照出勤 高雄清潔隊員嘆「我們的生命竟輸給垃圾」

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄即時報導
颱風天收不收運垃圾？各縣市作法不一，有清潔隊嘆冒著風雨出勤，「我們的生命竟輸給垃圾」。記者劉學聖／攝影
颱風天收不收運垃圾？各縣市作法不一，有清潔隊嘆冒著風雨出勤，「我們的生命竟輸給垃圾」。記者劉學聖／攝影

颱風來襲要不要收垃圾，各縣市作法不一，杜蘇芮颱風這次侵台，屏東市宣布「不收運」，清潔隊史上首次放颱風假，直呼難得。高雄27、28日接連兩天放颱風假，但清潔隊照常出勤，有隊員要陪母親就診，因颱風禁假與隊部長官起爭執，苦水滿腹，亦有清潔隊員苦嘆「我們的生命竟輸給垃圾」。

杜蘇芮颱風來襲，屏東市長周佳琪宣布停止收運垃圾，讓從未休過颱風假的清潔隊員大感意外，有隊員指，以前颱風來，清潔隊得全員備戰，協助救災並清運垃圾，反而更忙，這次能休假，相當開心。高雄董姓清潔隊員說，如果災況緊急的話，還是得出勤，但收運家戶垃圾，大可不必，現在颱風天出勤僅支付微薄加班費，誘因不足，大家才會意興闌珊。

鄰近的高雄市，民眾放颱風假這兩天，清潔隊員依舊出勤，有清潔隊員在臉書粉專詢問，遇到颱風放假，突然接到出勤通知，可以不加班嗎？出勤有補償嗎？馬上掀起熱議！

高雄劉姓清潔隊員說，杜蘇芮颱風侵襲，昨晚他們搶時間為市民清運垃圾至晚間8點40分後，風雨即轉強，幸好已是末班清運，很快收工。但颱風天上班族都放颱風假，清潔隊員仍出勤，上班地點較遠的同事難免抱怨，清運垃圾是清潔隊員職責，不會覺得不公平，且周三停收垃圾，昨天周四再不收運，民眾也不會方便。像今晨許多路樹傾倒，為了市民安全，清潔隊均投入清除，「能盡快給民眾安全的道路，覺得值得了」。

有清潔隊員也在網上留言，指天災肆虐帶來環境危害，清潔隊員義無反顧出勤，讓水溝通順，道路通暢，「這時候想到能不能爽爽放假，對得起冒著風雨衝鋒陷陣的弟兄嗎」。不過馬上有網友點出現實問題，「颱風天出車加班也是很大風險，加班費給得不足，誰願意呢」。

有網友譏諷，「有事叫清潔隊幹，沒事罵清潔隊X」，「冒著生命危險去加颱風班？又沒補貼加給的，出了事還是會推給你」。一名網友看著高市府發訊內容嘆，市府提醒大家越晚風雨越強，注意安全並減少非必要外出，「真諷刺！我們生命竟輸給「垃圾」。

颱風假 加班費

延伸閱讀

杜蘇芮強風侵襲 台南酪梨、文旦落果 農民「不想面對」

中颱杜蘇芮北北西移動 新北13處零星災情幸無傷亡

杜蘇芮襲擊南台灣 7月28日百貨營業時間變動整理包

杜蘇芮肆虐金門！百年老榕樹遭殃 停電數7764戶

相關新聞

杜蘇芮強風襲擊 吹垮高雄旗津觀光露營區帳篷慘如廢墟

杜蘇芮今晨起強風肆虐，高雄市旗津觀光島嶼因遭高達10級強陣風襲擊，多處路樹不敵紛紛斷根倒下，不僅路樹遭殃，知名的海產店桌...

颱風天照出勤 高雄清潔隊員嘆「我們的生命竟輸給垃圾」

颱風來襲要不要收垃圾，各縣市作法不一，杜蘇芮颱風這次侵台，屏東市宣布「不收運」，清潔隊史上首次放颱風假，直呼難得。高雄2...

屏縣霧台大武村唯一橋梁斷了、水沒了 停電一夜電來了

杜蘇芮颱風夜襲南台灣，屏東縣霧台鄉大武部落對外唯一聯絡橋梁霧大二號橋，今清晨遭沖毀，大武村也停電一晚，經台電緊急搶修後，...

杜蘇芮肆虐金門！百年老榕樹遭殃 停電數7764戶

中颱杜蘇芮直撲金門而來，金門上午風雨交加，不少民眾都直呼「風大的好像龍捲風，超可怕」，包括總兵署、武廟、古崗等多株百年老...

影／颱風壓境 北屏東平地無感、南屏東形容奇特

杜蘇芮颱風襲台，屏東縣連兩天籠罩在暴風圈範圍，雨勢集中在山區，泰武鄉北大武山西大武山測站2天累計雨量冠全國，平地雨量在地...

高雄今停班課 捷運班距拉長、公車隨招隨停

高雄今天清晨，因杜蘇芮颱風風雨未減緩，緊急宣布停班停課，考量風雨情形，高雄捷運、輕軌拉長班距至10分鐘，公車開放隨招隨停...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦