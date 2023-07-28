颱風天照出勤 高雄清潔隊員嘆「我們的生命竟輸給垃圾」

颱風來襲要不要收垃圾，各縣市作法不一，杜蘇芮颱風這次侵台，屏東市宣布「不收運」，清潔隊史上首次放颱風假，直呼難得。高雄27、28日接連兩天放颱風假，但清潔隊照常出勤，有隊員要陪母親就診，因颱風禁假與隊部長官起爭執，苦水滿腹，亦有清潔隊員苦嘆「我們的生命竟輸給垃圾」。

杜蘇芮颱風來襲，屏東市長周佳琪宣布停止收運垃圾，讓從未休過颱風假的清潔隊員大感意外，有隊員指，以前颱風來，清潔隊得全員備戰，協助救災並清運垃圾，反而更忙，這次能休假，相當開心。高雄董姓清潔隊員說，如果災況緊急的話，還是得出勤，但收運家戶垃圾，大可不必，現在颱風天出勤僅支付微薄加班費，誘因不足，大家才會意興闌珊。

鄰近的高雄市，民眾放颱風假這兩天，清潔隊員依舊出勤，有清潔隊員在臉書粉專詢問，遇到颱風放假，突然接到出勤通知，可以不加班嗎？出勤有補償嗎？馬上掀起熱議！

高雄劉姓清潔隊員說，杜蘇芮颱風侵襲，昨晚他們搶時間為市民清運垃圾至晚間8點40分後，風雨即轉強，幸好已是末班清運，很快收工。但颱風天上班族都放颱風假，清潔隊員仍出勤，上班地點較遠的同事難免抱怨，清運垃圾是清潔隊員職責，不會覺得不公平，且周三停收垃圾，昨天周四再不收運，民眾也不會方便。像今晨許多路樹傾倒，為了市民安全，清潔隊均投入清除，「能盡快給民眾安全的道路，覺得值得了」。

有清潔隊員也在網上留言，指天災肆虐帶來環境危害，清潔隊員義無反顧出勤，讓水溝通順，道路通暢，「這時候想到能不能爽爽放假，對得起冒著風雨衝鋒陷陣的弟兄嗎」。不過馬上有網友點出現實問題，「颱風天出車加班也是很大風險，加班費給得不足，誰願意呢」。

有網友譏諷，「有事叫清潔隊幹，沒事罵清潔隊X」，「冒著生命危險去加颱風班？又沒補貼加給的，出了事還是會推給你」。一名網友看著高市府發訊內容嘆，市府提醒大家越晚風雨越強，注意安全並減少非必要外出，「真諷刺！我們生命竟輸給「垃圾」。