屏縣霧台大武村唯一橋梁斷了、水沒了 停電一夜電來了

杜蘇芮颱風夜襲南台灣，屏東縣霧台鄉大武部落對外唯一聯絡橋梁霧大二號橋，今清晨遭沖毀，大武村也停電一晚，經台電緊急搶修後，終於在上午10點55分全部復電，電來了，但現在簡易自來水沒水了，村長麥庸正說，他將帶部落青年去找臨時水源引水到部落水塔。

大武村長麥庸正說，電來了，但現在沒有水了，沒電還沒關係，但沒水比較嚴重。目前物資還有一周份，部落人員約120位，沒有遷村，大部分老人家留在部落。

麥庸正說，部落有幾位青年他會帶著青年去找臨時水源引水到部落，推論停水是因為山上的落石把水管打破了。霧大道路的也在積極搶修，希望能在中午前搶修好便道。

台電表示，今早協調縣府緊急應變中心同意搶修人員先行前往巡視搶修，派出2組搶修班及3輛工程車，沿途巡查故障點，經查是樹枝碰觸台電配電線路造成停電，經台電搶修排除故障，今日10點55復電。