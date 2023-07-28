快訊

德國爭奪晶片不惜祭半數建廠成本補助 台積電很難不動心？

竹女擬改隸陽明交大保留校名 強強合校是升級還是滅校？

長壽金魚「活到23歲」！時間剩不多了...飼主全程陪伴送牠去彩虹橋淚崩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

杜蘇芮肆虐金門！百年老榕樹遭殃 停電數7764戶

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門金城鎮十二藝文特區旁的老榕樹也被強風吹斷，整個道路無法通行。記者蔡家蓁／攝影
金門金城鎮十二藝文特區旁的老榕樹也被強風吹斷，整個道路無法通行。記者蔡家蓁／攝影

中颱杜蘇芮直撲金門而來，金門上午風雨交加，不少民眾都直呼「風大的好像龍捲風，超可怕」，包括總兵署、武廟、古崗等多株百年老樹也傳出被強風吹倒，另外，新湖漁港也驚傳變電箱爆炸，各地陸續傳出災害，總計停電戶數已有7764戶，估計中午過後可查修。

根據中央氣象局資料，颱風中心在今天10點左右由金門東邊北上，目前持續以每小時31公里速度，向北北西進行。

目前金門量到的最大平均風10級，陣風12級。預計於中午12點左右脫離10級風暴風圈，隨著颱風中心的遠離，風雨將逐漸減緩。

金門上午就出現狂風暴雨，不少民眾都說這次 中颱杜蘇芮可以說是「莫蘭蒂2.0」版，威力更甚，金門縣災害應變中心也表示，截至10時止，應變中心總計受理災情63件，含積淹水災情2件、廣告招牌災情2件、路樹災情30件、停電災情13件、建物毀損2件，交通號誌1件，民生(基礎)設施災情5件、火災1件、其他災情7件，已處理完成災情20件，處理中災情43件。

其中有2件房屋屋頂毀損，分別在今天9時12分金寧鄉湖下有民眾的車庫倒塌，鐵皮飛揚；另一起是昨晚金沙鎮有一間仿洋樓民宅房屋屋頂毀損，鎮公所趕緊將屋內的一對老夫妻預防性撤離。

據了解，金門地區受杜蘇芮颱風影響，目前停電戶數金城鎮900戶，金沙鎮1998戶，金湖鎮2507戶，金寧鄉1833戶，烈嶼鄉526戶，合計7764戶，停電戶數持續增加中。

台電金門區營業處副處長蔡四海表示，等風雨暫歇即巡視查報災損及復電，用戶零星來報停電，尚可掌控。目前10至14級風，為工作安全待暴風圈過風雨緩和後，台電搶修人員目前已在公司待命，即刻出去搶修；另外台北總處也安排派搶修人員到金門協助，目前人員、機具都備妥在台北待命。

此外，剛剛10點多在金湖鎮新湖漁港漁業文化館右側大型電桿，也傳出變電箱爆炸起火，台電已指派人員到現場做安全處理，待風雨較小後進行搶修。

中颱杜蘇芮直撲金門而來，災情慘重，災害應變中心公布最新災損數據。記者蔡家蓁／攝影
中颱杜蘇芮直撲金門而來，災情慘重，災害應變中心公布最新災損數據。記者蔡家蓁／攝影
中颱杜蘇芮直撲金門而來，災情慘重，停在馬路上的機車都被吹倒。記者蔡家蓁／攝影
中颱杜蘇芮直撲金門而來，災情慘重，停在馬路上的機車都被吹倒。記者蔡家蓁／攝影
金門金城鎮十二藝文特區旁的老榕樹也被強風吹斷，整個道路無法通行。記者蔡家蓁／攝影
金門金城鎮十二藝文特區旁的老榕樹也被強風吹斷，整個道路無法通行。記者蔡家蓁／攝影
中颱杜蘇芮直撲金門而來，災情慘重，金城幼稚園旁的路樹也被吹斷。記者蔡家蓁／攝影
中颱杜蘇芮直撲金門而來，災情慘重，金城幼稚園旁的路樹也被吹斷。記者蔡家蓁／攝影
金門縣總兵署傳出百年榕樹也被風吹倒，但據悉可能只是部分樹幹遭吹斷，要等到大門開啟後才能確定災情。記者蔡家蓁／攝影
金門縣總兵署傳出百年榕樹也被風吹倒，但據悉可能只是部分樹幹遭吹斷，要等到大門開啟後才能確定災情。記者蔡家蓁／攝影

金門 停電 杜蘇芮颱風

延伸閱讀

杜蘇芮颱風遠離：澎湖、金門維持陸警 台灣本島解除

杜蘇芮颱風襲 今194航班停飛、兩岸及離島144船班停航

杜蘇芮颱風災損 財稅局提醒「這些稅」都可申請減免

杜蘇芮強風襲擊 吹垮高雄旗津觀光露營區帳篷慘如廢墟

相關新聞

杜蘇芮強風襲擊 吹垮高雄旗津觀光露營區帳篷慘如廢墟

杜蘇芮今晨起強風肆虐，高雄市旗津觀光島嶼因遭高達10級強陣風襲擊，多處路樹不敵紛紛斷根倒下，不僅路樹遭殃，知名的海產店桌...

屏縣霧台大武村唯一橋梁斷了、水沒了 停電一夜電來了

杜蘇芮颱風夜襲南台灣，屏東縣霧台鄉大武部落對外唯一聯絡橋梁霧大二號橋，今清晨遭沖毀，大武村也停電一晚，經台電緊急搶修後，...

杜蘇芮肆虐金門！百年老榕樹遭殃 停電數7764戶

中颱杜蘇芮直撲金門而來，金門上午風雨交加，不少民眾都直呼「風大的好像龍捲風，超可怕」，包括總兵署、武廟、古崗等多株百年老...

影／颱風壓境 北屏東平地無感、南屏東形容奇特

杜蘇芮颱風襲台，屏東縣連兩天籠罩在暴風圈範圍，雨勢集中在山區，泰武鄉北大武山西大武山測站2天累計雨量冠全國，平地雨量在地...

高雄今停班課 捷運班距拉長、公車隨招隨停

高雄今天清晨，因杜蘇芮颱風風雨未減緩，緊急宣布停班停課，考量風雨情形，高雄捷運、輕軌拉長班距至10分鐘，公車開放隨招隨停...

影／高雄半夜強風狂颳 路樹砸車雨傘瞬間斷掉畫面曝光

杜蘇芮颱風在今天清晨颳起狂風暴雨，造成多處災情，高雄市府緊急於上午6點宣布停班停課，有民眾夜間下班後要撐雨傘，沒想到雨傘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦