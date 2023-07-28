杜蘇芮肆虐金門！百年老榕樹遭殃 停電數7764戶

中颱杜蘇芮直撲金門而來，金門上午風雨交加，不少民眾都直呼「風大的好像龍捲風，超可怕」，包括總兵署、武廟、古崗等多株百年老樹也傳出被強風吹倒，另外，新湖漁港也驚傳變電箱爆炸，各地陸續傳出災害，總計停電戶數已有7764戶，估計中午過後可查修。

根據中央氣象局資料，颱風中心在今天10點左右由金門東邊北上，目前持續以每小時31公里速度，向北北西進行。

目前金門量到的最大平均風10級，陣風12級。預計於中午12點左右脫離10級風暴風圈，隨著颱風中心的遠離，風雨將逐漸減緩。

金門上午就出現狂風暴雨，不少民眾都說這次 中颱杜蘇芮可以說是「莫蘭蒂2.0」版，威力更甚，金門縣災害應變中心也表示，截至10時止，應變中心總計受理災情63件，含積淹水災情2件、廣告招牌災情2件、路樹災情30件、停電災情13件、建物毀損2件，交通號誌1件，民生(基礎)設施災情5件、火災1件、其他災情7件，已處理完成災情20件，處理中災情43件。

其中有2件房屋屋頂毀損，分別在今天9時12分金寧鄉湖下有民眾的車庫倒塌，鐵皮飛揚；另一起是昨晚金沙鎮有一間仿洋樓民宅房屋屋頂毀損，鎮公所趕緊將屋內的一對老夫妻預防性撤離。

據了解，金門地區受杜蘇芮颱風影響，目前停電戶數金城鎮900戶，金沙鎮1998戶，金湖鎮2507戶，金寧鄉1833戶，烈嶼鄉526戶，合計7764戶，停電戶數持續增加中。

台電金門區營業處副處長蔡四海表示，等風雨暫歇即巡視查報災損及復電，用戶零星來報停電，尚可掌控。目前10至14級風，為工作安全待暴風圈過風雨緩和後，台電搶修人員目前已在公司待命，即刻出去搶修；另外台北總處也安排派搶修人員到金門協助，目前人員、機具都備妥在台北待命。

此外，剛剛10點多在金湖鎮新湖漁港漁業文化館右側大型電桿，也傳出變電箱爆炸起火，台電已指派人員到現場做安全處理，待風雨較小後進行搶修。