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影／颱風壓境 北屏東平地無感、南屏東形容奇特

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣今天持續停班停課，墾丁地區沿岸掀起一波波洶湧巨浪，沙灘被強浪不斷沖擊掏空，景象懾人。記者潘欣中／攝影
屏東縣今天持續停班停課，墾丁地區沿岸掀起一波波洶湧巨浪，沙灘被強浪不斷沖擊掏空，景象懾人。記者潘欣中／攝影

杜蘇芮颱風襲台，屏東縣連兩天籠罩在暴風圈範圍，雨勢集中在山區，泰武鄉北大武山西大武山測站2天累計雨量冠全國，平地雨量在地形狹長的屏東南北兩樣情，北屏東時雨量多是個位數，還比午後雷陣雨還少，南屏東恆春半島則在200毫米上下，但最大陣風8級，威力卻不如冬季「落山風」最強的10級，民眾直呼這個颱風好奇特。

杜蘇芮颱風暴風圈前晚掃過屏東縣，雨量主要在屏東北部山區，北大武山步道2.6公里處的西大武山測站，2天累積雨量達到1578毫米，居全國之冠，來義、瑪家、春日、獅子鄉和牡丹鄉山區則在400至900毫米間，平地雨量以恆春半島的車城鄉328毫米最多，萬巒鄉272毫八居次，枋寮鄉以北均不到200毫米，北屏東均低於100毫米，屏東市75高樹鄉46毫米最低。

風力部分，首當其衝的恆春半島沒有中央山脈屏障，最大陣風在8級上下，空曠海邊稍強，北屏東則感受不到強勁風勢；恆春鎮長尤史經說，杜蘇芮和過去印象中壓境的颱風不大一樣，登陸時間雖長達兩天，但風雨交加呈現間歇性，最強風力甚至不如恆春半島冬季特有「落山風」最強10級的強度風勢，也未出現致災的短時強降雨，僅造成零星路樹倒塌，泥流沖至路面，幸未釀重大災情。

中央氣象局持續發布中度颱風杜蘇芮海上陸上颱風警報，屏東縣今天持續停班停課，墾丁地區沿岸掀起一波波洶湧巨浪，沙灘被強浪不斷沖擊掏空，景象懾人，今天上午趁著風雨趨緩，有民眾到海邊觀浪拍照留念；墾丁旅宿今天持續低迷，住房率跌至不到兩成，墾丁大街商家和夜市也持續歇業，街頭空盪盪，明天颱風離境風雨減弱，住房率回升至七成。

屏東縣今天持續停班停課，墾丁地區沿岸掀起一波波洶湧巨浪，沙灘被強浪不斷沖擊掏空，景象懾人。記者潘欣中／攝影
屏東縣今天持續停班停課，墾丁地區沿岸掀起一波波洶湧巨浪，沙灘被強浪不斷沖擊掏空，景象懾人。記者潘欣中／攝影
屏東縣今天停班停課，墾丁大街商家和夜市持續歇業，街頭空盪盪。記者潘欣中／攝影
屏東縣今天停班停課，墾丁大街商家和夜市持續歇業，街頭空盪盪。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁地區沿岸掀起一波波洶湧巨浪，今天上午風雨趨緩，遊客到船帆石景點海邊觀浪拍照。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁地區沿岸掀起一波波洶湧巨浪，今天上午風雨趨緩，遊客到船帆石景點海邊觀浪拍照。記者潘欣中／攝影

屏東縣 杜蘇芮颱風 雨量 氣象局 停班停課

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