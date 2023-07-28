杜蘇芮強風襲擊 吹垮高雄旗津觀光露營區帳篷慘如廢墟

杜蘇芮今晨起強風肆虐，高雄市旗津觀光島嶼因遭高達10級強陣風襲擊，多處路樹不敵紛紛斷根倒下，不僅路樹遭殃，知名的海產店桌椅也被吹得東倒西歪，旗津著名的觀光露營區也慘不忍睹，豎立的帳篷幾乎無一倖免，被吹垮的帳篷隨風飛揚，宛如廢墟，業者損失慘重。

住旗津的李姓讀者提供旗津遭杜蘇芮強風襲擊的災情，其中一處民宅前的大樹，不敵強風硬生生連樹根都被拔起，倒在屋前；知名的萬二海產店餐廳內部的桌椅被吹得東倒西歪。