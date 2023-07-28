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高雄今停班課 捷運班距拉長、公車隨招隨停

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
高雄捷運、輕軌因應杜蘇芮颱風造成停班課影響，拉長班距行駛。記者任義宇／攝影
高雄捷運、輕軌因應杜蘇芮颱風造成停班課影響，拉長班距行駛。記者任義宇／攝影

高雄今天清晨，因杜蘇芮颱風風雨未減緩，緊急宣布停班停課，考量風雨情形，高雄捷運輕軌拉長班距至10分鐘，公車開放隨招隨停，渡輪、YoUBike則暫停服務，提醒民眾外出要注意安全。

高捷公司表示，目前捷運全線班距為10分鐘、輕軌20分鐘，捷運高架及平面路段，若平均風力10級或瞬間風力11級以上，採慢速行駛進站停靠，10分鐘後若再發生上述風力，則將暫停營運；輕軌部分若瞬間風力8級或平均6級持續30分鐘以上，列車將以時速30以下速度行駛至端點站清車暫停營運。

高市府交通局表示，公車部分今天上午8點至晚間9點，採颱風及豪雨班表行駛，山區及觀光公車視風雨及路況行駛，公車式小黃暫停服務，若平均風力達9級以上，公車會全面暫停服務；渡輪部分，目前全面停航，每當整點於鼓山、旗津渡輪站提供接駁車服務；至於YoUBike今天全面暫停服務。

另外，交通局說，停班停課期間，除路口、公車站、消防栓及橋樑外，開放紅黃線停車至隔日6點半，也開放322處臨時停車處，提醒外出要注意安全，避免前往山區及海邊活動。

公車 停班停課 杜蘇芮颱風 輕軌 捷運

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