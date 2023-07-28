杜蘇芮眼牆輾過吹14級風 金門災情慘重有7478戶停電
中颱杜蘇芮強勢來襲，金門上午出現風大雨大的惡劣氣候，氣象局也針對金門縣發布颱風強風告警，有多處傳出樹倒與停電，不少路樹被連根拔起，連道路的指示牌也都被吹倒，災情慘重，應變中心總計受理災情34件，停電戶數合計已有7478戶，停電戶數持續增加中。
今天上午6點多金門的風勢逐漸增強，氣象局在6點30分也針對金門縣發布颱風強風告警，提醒將出現12級平均風或14級陣風以上風力，受到強風大雨影響，不少路段的路樹被風吹倒，包括林務所前的路樹更是倒成一片，跟5年前的莫蘭蒂颱風一樣慘。
高達14級風讓路上騎車的騎士整個都被吹倒，只能用牽車的方式快步行走；不少停在騎樓的機車更是整排被吹倒，民眾在家裡看到，都不敢出去把車扶正。
金門縣災害應變中心指出，截至今天8時止，應變中心總計受理災情34件，包含路樹災情17件、停電災情10件、建築物毀損1件，交通號誌1件，民生(基礎)設施災情3件、其他災情2件，已處理完成災情20件，處理中災情14件。
台電金門區處也說明，金門地區受杜蘇芮颱風影響，目前停電戶數金城鎮395戶，金沙鎮562戶，金湖鎮1931戶，金寧鄉319戶，烈嶼鄉30戶等，目前停電戶數累計7478戶，停電戶數持續增加中。
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