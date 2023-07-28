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中颱杜蘇芮15級陣風重創澎湖！強風暴雨災情曝 1人命危

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杜蘇芮眼牆輾過吹14級風 金門災情慘重有7478戶停電

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
中颱杜蘇芮強勢來襲，金門上午出現風大雨大的惡劣氣候，料羅港的驚濤駭浪浪高數公尺，相當駭人。圖／民眾提供
中颱杜蘇芮強勢來襲，金門上午出現風大雨大的惡劣氣候，料羅港的驚濤駭浪浪高數公尺，相當駭人。圖／民眾提供

中颱杜蘇芮強勢來襲，金門上午出現風大雨大的惡劣氣候，氣象局也針對金門縣發布颱風強風告警，有多處傳出樹倒與停電，不少路樹被連根拔起，連道路的指示牌也都被吹倒，災情慘重，應變中心總計受理災情34件，停電戶數合計已有7478戶，停電戶數持續增加中。

今天上午6點多金門的風勢逐漸增強，氣象局在6點30分也針對金門縣發布颱風強風告警，提醒將出現12級平均風或14級陣風以上風力，受到強風大雨影響，不少路段的路樹被風吹倒，包括林務所前的路樹更是倒成一片，跟5年前的莫蘭蒂颱風一樣慘。

高達14級風讓路上騎車的騎士整個都被吹倒，只能用牽車的方式快步行走；不少停在騎樓的機車更是整排被吹倒，民眾在家裡看到，都不敢出去把車扶正。

金門縣災害應變中心指出，截至今天8時止，應變中心總計受理災情34件，包含路樹災情17件、停電災情10件、建築物毀損1件，交通號誌1件，民生(基礎)設施災情3件、其他災情2件，已處理完成災情20件，處理中災情14件。

台電金門區處也說明，金門地區受杜蘇芮颱風影響，目前停電戶數金城鎮395戶，金沙鎮562戶，金湖鎮1931戶，金寧鄉319戶，烈嶼鄉30戶等，目前停電戶數累計7478戶，停電戶數持續增加中。

中颱杜蘇芮強勢來襲，金湖國小前的樹木被風吹的連根拔起。圖／民眾提供
中颱杜蘇芮強勢來襲，金湖國小前的樹木被風吹的連根拔起。圖／民眾提供
中颱杜蘇芮強勢來襲，不少路段都出現路樹倒塌。圖／民眾提供
中颱杜蘇芮強勢來襲，不少路段都出現路樹倒塌。圖／民眾提供
中颱杜蘇芮強勢來襲，金門不少地區的採光罩、水塔都被吹落。圖／民眾提供
中颱杜蘇芮強勢來襲，金門不少地區的採光罩、水塔都被吹落。圖／民眾提供
中颱杜蘇芮強勢來襲，一名機車騎士無法正常行進，只能停車用牽著走。圖／民眾提供
中颱杜蘇芮強勢來襲，一名機車騎士無法正常行進，只能停車用牽著走。圖／民眾提供

杜蘇芮颱風 颱風

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