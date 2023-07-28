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中颱杜蘇芮15級陣風重創澎湖！強風暴雨災情曝 1人命危

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影／高雄半夜強風狂颳 路樹砸車雨傘瞬間斷掉畫面曝光

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
高雄經過颱風一夜狂風吹襲，多處路樹呈樹枝飛散、倒塌狀況。記者劉學聖／攝影
高雄經過颱風一夜狂風吹襲，多處路樹呈樹枝飛散、倒塌狀況。記者劉學聖／攝影

杜蘇芮颱風在今天清晨颳起狂風暴雨，造成多處災情，高雄市府緊急於上午6點宣布停班停課，有民眾夜間下班後要撐雨傘，沒想到雨傘瞬間就被風勢吹斷，也有多名網友分享住家周邊路樹倒塌情況，甚至有樹幹砸重路邊停放汽車，直呼「很久不見這麼強風勢」。

根據高雄市府統計，杜蘇芮造成多達路樹倒塌案件259件、廣告招牌掉落2件，積淹水3處、交通號誌損壞5件、3萬餘戶用戶出現停電，因颱風路徑比預期偏東，考量市民安全，宣布今日全天停止上班上課。

有民眾表示，原本看到市府公布明天要上班上課，考慮到隔天上午可能風雨較大，因此在晚上出門採買早餐，沒想到雨傘一打開就被吹斷，風力非常強勁，也納悶半夜風雨就已非常強勁，為何不早點宣布停班停課，讓許多夜班人士身陷危險之中。

多位民眾分享家門口路樹倒塌情景，甚至有汽車被掉落樹枝砸到，直呼「很久不見這麼強風勢」，有停電受災戶表示，半夜突然聽到「碰！」一聲，就突然失去電力，所幸在上午已經恢復。還有網友直擊，在半夜的旗津渡輪站「海水都淹上來了」，所幸尚未波及岸邊設施。

中央氣象局提醒，受颱風及其外圍環流影響，高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，提醒民眾注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

停班停課 杜蘇芮颱風 路樹

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