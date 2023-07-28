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雙颱共存！ 卡努今天凌晨生成 杜蘇芮颳強風澎湖國家級警報響

國1、台86交流道路樹強風吹倒 國1南下車道封閉

杜蘇芮強風威脅 高雄、台南、屏東、嘉縣緊急宣布全天停班停課

杜蘇芮10級風襲擊高雄 樹倒壓垮車阻礙交通

聯合報／ 記者林保光／即時報導
高雄市遭杜蘇芮颱風侵襲，處處有倒樹阻礙交通。記者劉學聖/攝影
高雄市遭杜蘇芮颱風侵襲，處處有倒樹阻礙交通。記者劉學聖/攝影

杜蘇芮颱風侵襲高雄，自昨天晚間颳起達10級陣風，處處可見樹倒，阻斷交通，許多地方停在路邊的轎車也遭殃，警方連夜通報環保局，也派員協助移除主要幹道的倒樹。

小港警分局員警說，大概昨晚7點20以後，小港區就颳起強風，中山四路與平和東路口，路樹倒塌，阻礙高雄機場前的中山四路車道，員警只好動手鋸斷倒樹，趕緊排除交通阻礙。

後來強風不斷，今天凌晨風勢強勁，小港區北林路、山明路、中林路、大業北路，都傳來路樹倒塌，前鎮草衙地區、新興區五福一路都有轎車被路樹擊中，安美街路燈也被吹垮，警方趕緊通報環保局、台電處理。

據高雄市政府統計，杜蘇芮造成全市路樹倒塌案件259件、廣告招牌掉落2件，積淹水3處、交通號誌損壞5件。從昨天深夜到今天凌晨，強風造成全市多處電力線路受損， 3萬餘戶用戶出現停電，經台電緊急搶修，多數用戶已陸續復電。

高雄市小港區中山四路機場前路樹倒塌，員警揮汗移開倒樹。記者林保光/翻攝
高雄市小港區中山四路機場前路樹倒塌，員警揮汗移開倒樹。記者林保光/翻攝
高雄市遭杜蘇芮颱風侵襲，路邊工程圍籬擋不住強風。記者劉學聖/攝影
高雄市遭杜蘇芮颱風侵襲，路邊工程圍籬擋不住強風。記者劉學聖/攝影
高雄市遭杜蘇芮颱風侵襲，處處有倒樹阻礙交通。記者林保光/攝影
高雄市遭杜蘇芮颱風侵襲，處處有倒樹阻礙交通。記者林保光/攝影

路樹 台電

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