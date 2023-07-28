三地門德文部落對外道路修復完工

通往屏東縣三地門鄉德文村唯一道路屏31線，前年8月因大雨造成道路坍方，塌陷落差超過100公分，災害復建工程去年7月發包，施工除要維持道路通行，還要克服邊坡滑動，增添工程難度，鄉長曾有欽說，近期已鋪上柏油路面，終於接近收尾階段。德文村民也開心說，終於有安全回家的路。

三地門鄉德文村德文部落以咖啡聞名，德文部落有德文巷、上北巴巷、下北巴巷與相助相部落，八八風災後有36戶遷居到山下長治百合永久屋，山上常住約160多戶，各部落依山勢闢建。

前年8月7日一場豪雨，讓通往德文部落唯一道路屏31線坍塌，邊坡下滑，落差超過1公尺，安全堪虞。屏縣工務處指出，全長7公里的屏31線路面及邊坡滑動沉陷，同年8月底報修，10月審議經費4212萬元，但因鋼筋等建材價格劇烈波動加上缺工，6次招標都流標，縣府3次檢討，調高工程費到5486萬，去年7月決標。

工務處表示，德文村也是觀光勝地，施工時工區開放通行時間短暫，以致工程機具施工受阻延宕，縣府須配合辦理放寬道路封閉與開放時間，才能讓工程進度與觀光便利達到平衡，所幸修復工程終於在今年7月完工。三地門鄉長曾有欽說，屏31線是通往德文與大社唯一道路，近期工程收尾重新鋪上柏油路面，讓回家的路變得順暢又好走。