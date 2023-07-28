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杜蘇芮深夜襲南部 中心可能「過境」金門掀強勁陣風

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龍肚伯公壇茄冬樹被鋸重傷 地方報警緝凶

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
高雄美濃市定古蹟「里社真官」伯公壇旁的茄冬樹，樹身被人鋸了一圈，疑惡意毀損，導致樹葉掉光，地方人士已報警「緝凶」。記者王昭月／翻攝
高雄美濃市定古蹟「里社真官」伯公壇旁的茄冬樹，樹身被人鋸了一圈，疑惡意毀損，導致樹葉掉光，地方人士已報警「緝凶」。記者王昭月／翻攝

杜蘇芮颱風威脅全台，狂風豪雨還沒來，高雄美濃市定古蹟「里社真官」伯公壇旁兩棵壯碩茄冬樹枝葉卻掉光，居民發現兩棵樹被人在樹身鋸了一圈，企圖影響水份輸送，讓「護神之樹」自然凋亡，引起地方議論，議員朱信強說，伯公是客家人信仰，不容惡意破壞，已報警追查「一定追究到底」；護樹團體表示，若抓到破壞者可主張求償。

森林城市協會理事長莊傑任說，茄冬樹若屬公園或行道樹，可依「高市花草樹木毀損自治條例」向破壞行為人求償，若為私產，則可舉證提民事告訴，求償金額依樹種、樹齡及健康程度不同，1棵樹至少可求償10萬元以上。

高雄市工務局公園處初步調查，兩棵茄冬樹因種在道路範圍外，非工務局權管，但所有權人如查有破壞對象，可主張民事求償。

遭破壞樹幹的茄冬樹位在美濃龍肚「里社真官」伯公壇旁，樹齡推估30年到50年間，原本枝葉茂密，近日卻被發現樹葉掉光，樹身都被鋸出一圈深痕。

「什麼原因可以如此恣意妄為」，龍肚國小校長張二文在臉書發文感嘆，臉友也同聲譴責。張表示，里社真官伯公壇全台僅存3座，都在美濃，龍肚這處是在地信仰中心，市定古蹟且是教育活教材，「破壞行為如果持續發生，會讓珍貴的文化資產慢慢消逝」。

議員朱信強第一時間向警方備案，他說伯公守護鄉里，樹木是公物，地方的信仰中心不該被破壞。

莊傑任說，會在樹幹鋸圈的人，對林木生長原理應具有一定知識，想讓樹木死亡的意圖明顯，惡意毀損行徑已經觸法。

信仰 美濃 護樹 文化資產

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