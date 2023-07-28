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杜蘇芮深夜襲南部 中心可能「過境」金門掀強勁陣風

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高雄六龜2700戶停水 今可望恢復

聯合報／ 記者王勇超王昭月任義宇／高雄報導
受到上游降雨影響，荖濃溪的溪水變得相當混濁。圖／桃源區民代表會代表石永貴提供
受到上游降雨影響，荖濃溪的溪水變得相當混濁。圖／桃源區民代表會代表石永貴提供

高雄山區持續降雨，其中桃源區24小時累積雨量261.5毫米，茂林區24小時累積雨量達108.5毫米，均達到豪大雨等級，以致高屏溪原水濁度飆高達3.3萬NTU，濁度飆破1萬NTU的荖濃溪，更造成六龜地區2700戶無水可用，台水公司緊急搶修，直至昨下午4點才恢復荖濃溪原水取水，今天可望恢復家戶供水。

杜蘇芮颱風來襲，高雄山區降雨達豪雨等級，高屏溪流量暴漲2479每秒／立方公尺，原水濁度飆高到3萬3千多度，水公司動用南化聯通管，調水40萬噸，才及時化解原水濁度，穩定供水。

「高屏地區供水沒問題，六龜比較棘手」，台水公司第七區管理處副處長徐志宏說，荖濃溪集水區因豪大雨，溪水流量暴增，初沉池於昨天凌晨1點多沖壞，荖濃溪濁度超過1萬NTU，超過六龜淨水場處理極限，因此昨天上午9點，六龜區的文武里、新興里、中興里、六龜里、義寶里、興龍里共2700戶停水

徐志宏表示，由於山區仍持續降雨，尚未完全擺脫颱風影響，暫時無法預估何時原水濁度會下降，台水公司除派出兩輛水車巡迴送水外，也緊急搶修初沉池，今早8點會再公告是否繼續停水，期間若有抽水馬達用戶，請先關閉馬達，避免受損。

有六龜居民表示，因為住家有水塔，沒感受到停水影響，原本要趁颱風假清洗家中衣物、床單，現在只好趁還有水的時候趕緊「洗洗睡」。

六龜 颱風假 停水

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