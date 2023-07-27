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高雄本土登革熱今+1 衛生局：颱風過後需加強滅蚊
高雄市衛生局今公布本土登革熱+1，累計23例。衛生局說，今天新增個案一名是住在茄萣區50多歲女攤販，她平常多在家中活動，也會去台南永康區市場採買，防疫團隊規劃在住家周邊100公尺緊急防治，請民眾依時間配合，如因颱風影響停班停課，相關緊急防疫工作將暫停，後續再另行通知補噴補檢的日期。
衛生局說，經疫調發現，女子7月23日起有發燒、肌肉痠痛症狀，7月24日前往診所就診，經醫師抽血檢驗NS1快篩陽性並通報，實驗室綜合檢驗結果出爐，確定是陽性確診。
衛生局表示，颱風杜蘇芮侵台帶來豪雨，由於雨後部分地點可能造成短暫積水，恐造成登革熱病媒蚊幼蟲孳生，道路泥濘且水源濁度增加，市民務必清除病媒蚊孳生源、預防登革熱，注意飲水、食物及環境衛生，預防腸道傳染病，勿打赤腳或穿拖鞋清理家園，避免鉤端螺旋體及類鼻疽感染。
衛生局說，市府相關單位將啟動雨後48小時巡檢積水地下室、資源回收場、廢棄輪胎回收場、髒亂及頹損空屋、廢棄冷卻水塔、陽性水溝及空地等列管點，並針對積水地下室執行殘效預防性噴藥。
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