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影／雨刷開到最強...直擊台東大武風雨大 土石流警報響不停

聯合報／ 記者古和純石秀華／高雄即時報導
杜蘇芮颱風來襲，記者開車直擊太麻里到大武山區，雨勢伴隨強風，致前方視線不清，雨刷得開到最強，才能看清視線。記者古和純／攝影
杜蘇芮颱風來襲，記者開車直擊太麻里到大武山區，雨勢伴隨強風，致前方視線不清，雨刷得開到最強，才能看清視線。記者古和純／攝影

中度颱風杜蘇芮暴風圈，正以每小時17轉24公里速度，向北北西進行；台東首當其衝，記者今天中午開車從台東返回高雄路上，從太麻里到大武的山區風大雨大，前方視線一片模糊，雨刷得開到最強，沿路土石流警報響不停，傍晚南部將壟罩在暴風圈內，氣象局呼籲要小心防範。

記者開車直擊從太麻里到大武山區，不少車主因怕下午雨勢增強，趕路都開很快，沿線風勢隔著玻璃都可聽到一陣陣狂風颼颼叫的聲音，雨勢伴隨強風，致前方視線不清，雨刷得開到最強，刷刷刷才能看清視線。

記者一路從台東開車返回高雄的路段，台東金崙大橋往高雄方向已封閉，改以三角錐警示改道行駛；沿線不少積水路面，就怕車子打滑，邊坡還有滲出泥水的小小土石流，公路單位用三角錐圍起來警示。

根據中央氣象局最新資料顯示，第5號颱風杜蘇芮中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向北北西移動，其暴風圈已籠罩嘉義以南、東南部陸地及澎湖地區，對苗栗以南地區、南投、花蓮、台東、恆春半島、澎湖、金門構成威脅，各地風雨持續增強。

陸上颱風警報：苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東、澎湖、金門應嚴加戒備。

海上颱風警報：台灣附近各海面、巴士海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。颱風及其外圍環流影響，台灣附近各海面風浪大，各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，避免前往海邊活動。

杜蘇芮颱風來襲，台東金崙大橋往高雄方向已封閉，改以三角錐警示改道行駛。記者古和純／攝影
杜蘇芮颱風來襲，台東金崙大橋往高雄方向已封閉，改以三角錐警示改道行駛。記者古和純／攝影
杜蘇芮颱風來襲，記者開車直擊太麻里到大武山區，雨勢伴隨強風，致前方視線不清，雨刷得開到最強，才能看清視線。記者古和純／攝影
杜蘇芮颱風來襲，記者開車直擊太麻里到大武山區，雨勢伴隨強風，致前方視線不清，雨刷得開到最強，才能看清視線。記者古和純／攝影
杜蘇芮颱風來襲，記者開車直擊太麻里到大武山區，雨勢伴隨強風，致前方視線不清，雨刷得開到最強，才能看清視線；沿線手機不斷發出土石流警戒訊息。記者古和純／攝影
杜蘇芮颱風來襲，記者開車直擊太麻里到大武山區，雨勢伴隨強風，致前方視線不清，雨刷得開到最強，才能看清視線；沿線手機不斷發出土石流警戒訊息。記者古和純／攝影
杜蘇芮颱風來襲，記者開車直擊太麻里到大武山區，雨勢伴隨強風，致前方視線不清，雨刷得開到最強，才能看清視線。記者古和純／攝影
杜蘇芮颱風來襲，記者開車直擊太麻里到大武山區，雨勢伴隨強風，致前方視線不清，雨刷得開到最強，才能看清視線。記者古和純／攝影

杜蘇芮颱風 颱風

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