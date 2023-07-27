影／雨刷開到最強...直擊台東大武風雨大 土石流警報響不停

中度颱風杜蘇芮暴風圈，正以每小時17轉24公里速度，向北北西進行；台東首當其衝，記者今天中午開車從台東返回高雄路上，從太麻里到大武的山區風大雨大，前方視線一片模糊，雨刷得開到最強，沿路土石流警報響不停，傍晚南部將壟罩在暴風圈內，氣象局呼籲要小心防範。

記者開車直擊從太麻里到大武山區，不少車主因怕下午雨勢增強，趕路都開很快，沿線風勢隔著玻璃都可聽到一陣陣狂風颼颼叫的聲音，雨勢伴隨強風，致前方視線不清，雨刷得開到最強，刷刷刷才能看清視線。

記者一路從台東開車返回高雄的路段，台東金崙大橋往高雄方向已封閉，改以三角錐警示改道行駛；沿線不少積水路面，就怕車子打滑，邊坡還有滲出泥水的小小土石流，公路單位用三角錐圍起來警示。

根據中央氣象局最新資料顯示，第5號颱風杜蘇芮中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向北北西移動，其暴風圈已籠罩嘉義以南、東南部陸地及澎湖地區，對苗栗以南地區、南投、花蓮、台東、恆春半島、澎湖、金門構成威脅，各地風雨持續增強。

陸上颱風警報：苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東、澎湖、金門應嚴加戒備。