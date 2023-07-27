屏東沿海地區淹水噩夢怕重演 周春米視導各抽水站安民心

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聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣長周春米今天下午到在莫拉克風災受重創的林邊、佳冬等沿海鄉鎮，視察各地區大型抽水站和疏洪分流情形。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米今天下午到在莫拉克風災受重創的林邊、佳冬等沿海鄉鎮，視察各地區大型抽水站和疏洪分流情形。圖／屏東縣政府提供

杜蘇芮颱風暴風圈昨晚至今天掃過屏東縣，縣長周春米今天下午到在莫拉克風災受重創的林邊、佳冬等沿海鄉鎮視察時說，目前各地區大型抽水站功能運作正常，40分鐘可抽走一個國際級游泳池的水量，加上上游河川實施分流及截流，可因應豪雨、大豪雨或減緩積淹水，下午風雨可能加劇，請大家嚴陣以待，把災害降至最低。

因應杜蘇芮颱風帶來的強風豪雨，周春米昨天下午先前往首當其衝的恆春半島視察，晚上回到屏東市進駐災害應變中心坐鎮，與縣府團隊漏夜監控颱風動態，今天上午主持工作會報後又趕到地勢低漥的沿海地區，視察佳冬鄉大武丁抽水站、林邊鄉公所瑤子口橋、東港分局後方排水、東港漁港、新園烏龍抽水站等，確認抽水站、抽水機運轉情形，要求各單位不能鬆懈。

她說，屏東自莫拉克風災帶來重創後，防颱防災意識特別強烈，縣府團隊向中央爭取治水經費投入改善易淹水地區，興建大型抽水站、規畫滯洪池、疏洪分流等，已有效改善沿海低漥地區逢大雨積淹水的問題；考量部分抽水站機具可能老舊或數量不敷使用，將待颱風過後全面檢討，逐步汰換補強補足，強化防災量能。

縣府也與國軍建立良好默契，遇颱風豪雨成立災害應變中心，請國軍支援，軍民協力共同防災；截至26日18時止有三地門鄉、佳冬鄉、林邊鄉、東港鎮、春日鄉等鄉鎮提出兵力需求申請，國軍動員近50名兵力，出動3.5噸載重車5輛、偵搜車4輛、悍馬車1輛，協助預防性撤離及堆沙包加強防災作業等。

屏東縣長周春米今天下午到在莫拉克風災受重創的林邊、佳冬等沿海鄉鎮，視察各地區大型抽水站和疏洪分流情形。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米今天下午到在莫拉克風災受重創的林邊、佳冬等沿海鄉鎮，視察各地區大型抽水站和疏洪分流情形。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米今天下午到在莫拉克風災受重創的林邊、佳冬等沿海鄉鎮，視察各地區大型抽水站和疏洪分流情形，向支援國軍致贈飲品。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米今天下午到在莫拉克風災受重創的林邊、佳冬等沿海鄉鎮，視察各地區大型抽水站和疏洪分流情形，向支援國軍致贈飲品。圖／屏東縣政府提供

杜蘇芮颱風 颱風

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