杜蘇芮影響 高雄市觀光局：旗津風箏節順延1周舉辦
高雄市政府觀光局自22日上周末起，一連3個周末舉辦旗津風箏節活動，不過本周末受到杜蘇芮颱風影響，考量遊客安全，宣布活動順延一周辦理，提醒民眾不要撲空。
觀光局表示，受杜蘇芮颱風來襲影響，考量遊客安全，7月29日、30日旗津風箏節暨氣墊水樂園活動，順延一周辦理，活動自原定8月5日、6日結束，延長至12日13日，提醒民眾不要撲空並留意自身安全。
因應杜蘇芮颱風來襲，觀光局已提前於25日，進行風箏節活動現場設施及指示牌已進行撤場，現場僅保留旋轉木馬及熱氣球造型之機械遊樂設施，並會妥為加固。
消息一出，引發民眾扼腕，有原定要在周末到訪高雄的台中人說，期待風箏節已久，但沒想到會遇到颱風順延，不過有網友提醒，雖然周末颱風已離開，但南部地區仍要留意「颱風尾」帶來的西南氣流，可能帶來強降雨，仍要做好防災準備。
觀光局說，今年旗津風箏節較去年延長辦理，3個周末都有不同主題風箏秀，地面還有大型氣墊水樂園、旋轉木馬、旋轉熱氣球等，民眾仍可在8月5日、6日，以及12日13日周末再造訪旗津，賞風箏玩氣墊吃美食。
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