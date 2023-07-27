快訊

杜蘇芮還沒走！「卡努」最快明升颱 日本氣象廳曝「最新路徑」：恐近北台灣

日本羽賽／連兩周拍下相同對手 戴資穎8強就位

甜戀陳漢典！女星離婚1年PO親密照「給我滿滿安全感」

杜蘇芮影響 高雄市觀光局：旗津風箏節順延1周舉辦

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
因杜蘇芮颱風來襲，觀光局將本周末旗津風箏節活動，順延一周舉辦，提醒民眾不要撲空。圖／高雄市觀光局提供
因杜蘇芮颱風來襲，觀光局將本周末旗津風箏節活動，順延一周舉辦，提醒民眾不要撲空。圖／高雄市觀光局提供

高雄市政府觀光局自22日上周末起，一連3個周末舉辦旗津風箏節活動，不過本周末受到杜蘇芮颱風影響，考量遊客安全，宣布活動順延一周辦理，提醒民眾不要撲空。

觀光局表示，受杜蘇芮颱風來襲影響，考量遊客安全，7月29日、30日旗津風箏節暨氣墊水樂園活動，順延一周辦理，活動自原定8月5日、6日結束，延長至12日13日，提醒民眾不要撲空並留意自身安全。

因應杜蘇芮颱風來襲，觀光局已提前於25日，進行風箏節活動現場設施及指示牌已進行撤場，現場僅保留旋轉木馬及熱氣球造型之機械遊樂設施，並會妥為加固。

消息一出，引發民眾扼腕，有原定要在周末到訪高雄的台中人說，期待風箏節已久，但沒想到會遇到颱風順延，不過有網友提醒，雖然周末颱風已離開，但南部地區仍要留意「颱風尾」帶來的西南氣流，可能帶來強降雨，仍要做好防災準備。

觀光局說，今年旗津風箏節較去年延長辦理，3個周末都有不同主題風箏秀，地面還有大型氣墊水樂園、旋轉木馬、旋轉熱氣球等，民眾仍可在8月5日、6日，以及12日13日周末再造訪旗津，賞風箏玩氣墊吃美食。

觀光局因應颱風來襲，風箏節活動現場設施及指示牌已進行預先撤場。圖／高雄市觀光局提供
觀光局因應颱風來襲，風箏節活動現場設施及指示牌已進行預先撤場。圖／高雄市觀光局提供

風箏節 杜蘇芮颱風

延伸閱讀

杜蘇芮還沒走！「卡努」最快明升颱 日本氣象廳曝「最新路徑」：恐近北台灣

杜蘇芮來勢洶洶 澎湖七美恐出現14級陣風、7公尺巨浪

影／杜蘇芮發威 南迴399公里處落石坍方 南下封閉改道

杜蘇芮出現雙眼牆 氣象粉專：颱風中心像甜甜圈 將再次巔峰

相關新聞

杜蘇芮影響 高雄市觀光局：旗津風箏節順延1周舉辦

高雄市政府觀光局自22日上周末起，一連3個周末舉辦旗津風箏節活動，不過本周末受到杜蘇芮颱風影響，考量遊客安全，宣布活動順...

龍肚伯公壇茄苳樹遭鋸了一圈生命垂危 地方要「緝凶」

杜蘇芮颱風威脅全台，狂風豪雨還沒來，高雄美濃市定古蹟「里社真官」伯公壇旁的兩棵壯碩茄苳樹，枝葉卻掉光光，當地居民發現，兩...

社宅不足 民代建議高市推地上權宅

政府近年積極推動社會住宅，高雄市多名議員認為社宅數量不足，建議市府除增加社宅，也可推出地上權宅，以公辦都更發回土地規畫，...

天使輪落海貨櫃 颱風後再吊掛

帛琉籍天使貨輪21日在高雄港外海沉沒，經連日打撈落海貨櫃，吊車昨將南星灣內40只貨櫃其中9只打撈上岸，餘31只沉入灣內暫...

澎湖萬安46號演習登場 陳光復：有備無患才能減少戰時傷亡

澎湖縣今天下午1點半起實施112年軍民聯合防空（萬安46號）演習，民眾聽聞警報聲響後，配合警察及民防人員指揮進行防疏散避...

金馬中心執行長楊上德首度拜訪馬祖 關心龍蝦私運

行政院金馬聯合服務中心執行長楊上德在今年的5月22日上任，前天首次前往連江縣拜會，他關心馬祖的龍蝦私運出口與國際藝術島等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦