杜蘇芮影響 高雄市觀光局：旗津風箏節順延1周舉辦

高雄市政府觀光局自22日上周末起，一連3個周末舉辦旗津風箏節活動，不過本周末受到杜蘇芮颱風影響，考量遊客安全，宣布活動順延一周辦理，提醒民眾不要撲空。

觀光局表示，受杜蘇芮颱風來襲影響，考量遊客安全，7月29日、30日旗津風箏節暨氣墊水樂園活動，順延一周辦理，活動自原定8月5日、6日結束，延長至12日13日，提醒民眾不要撲空並留意自身安全。

因應杜蘇芮颱風來襲，觀光局已提前於25日，進行風箏節活動現場設施及指示牌已進行撤場，現場僅保留旋轉木馬及熱氣球造型之機械遊樂設施，並會妥為加固。

消息一出，引發民眾扼腕，有原定要在周末到訪高雄的台中人說，期待風箏節已久，但沒想到會遇到颱風順延，不過有網友提醒，雖然周末颱風已離開，但南部地區仍要留意「颱風尾」帶來的西南氣流，可能帶來強降雨，仍要做好防災準備。