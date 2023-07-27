龍肚伯公壇茄苳樹遭鋸了一圈生命垂危 地方要「緝凶」

杜蘇芮颱風威脅全台，狂風豪雨還沒來，高雄美濃市定古蹟「里社真官」伯公壇旁的兩棵壯碩茄苳樹，枝葉卻掉光光，當地居民發現，兩棵樹被人在樹身鋸了一圈，疑企圖影響水份輸送，讓護神之樹自然凋亡，議員朱信強說，伯公是客家人信仰，不容被惡意破壞，已向警方報案追查鋸樹的凶手，「此事一定追究到底」。護樹團體表示，若抓到破壞者，可主張求償，一棵至少可求償10萬以上。

高雄市工務局公園處表示，這兩棵茄苳樹是種植在道路範圍外，非工務局權管的林木，所有權人如查有破壞對象，可主張民事求償。

遭不明人士破壞樹幹的茄苳樹，位在龍肚里柚子林溪畔水口「里社真官」伯公壇旁，樹徑約需兩名小孩合抱，樹齡推估30年到50年間。兩棵茄苳樹原本枝葉茂密、樹形優美，近日卻被發現樹葉掉光，樹身都被鋸出一圈深痕。

「伯公樹是社樹，是什麼原因可以如此恣意妄為」，龍肚國小校長張二文在臉書發文感嘆，臉友也同聲譴責。張表示，里社真官伯公壇全台僅存3座，都位在美濃，龍肚這處是在地信仰中心，也是市定古蹟，學校特定節日常會介紹歷史意義，如今遭不明破壞，這種行為如果持續發生，會讓珍貴的文化資產慢慢消逝。

朱信強第一時間得知與伯公相伴的茄苳樹被破壞，昨晚即向警方備案，要求追查，朱信強表示，伯公是守護鄉里的神祇，樹木也是公物，地方的信仰中心不該如此被破壞，他請警方偵辦，「破壞地方文化的行為不可取，一定要追究」。

森林城市協會理事長莊傑任表示，茄苳樹是常綠樹種，具景觀價值，會在樹幹鋸圈的人，對林木應具有一定基本知識，讓樹木死亡的意圖明顯，「 惡意毀損的行徑，已經觸法」。