金馬中心執行長楊上德首度拜訪馬祖 關心龍蝦私運

行政院金馬聯合服務中心執行長楊上德在今年的5月22日上任，前天首次前往連江縣拜會，他關心馬祖的龍蝦私運出口與國際藝術島等多項議題，楊上德表示，金門、馬祖同屬離島，交通、醫療及觀光一直是離島的痛，未來將盡力協調與溝通，往後也會持續與馬祖地區各單位保持連繫，建立中央地方縱向溝通無障礙管道。

楊上德前天偕同副執行長謝春福、科長張俊堯及行政院綜合業務處參議范燕燕前往馬祖展開2天的拜會行程，拜會連江縣政府、連江縣議會、北竿鄉公所、馬祖巡防區指揮部、馬祖海巡隊及馬祖國家風景區管理處等機關，就連江等相關議題進行意見交流。

楊上德表示，金馬中心設置目的為協調及整合中央派駐金馬地區之單位，並協助地方政府配合各部會推動相關政策，提升為民服務品質。另為加強對連江地區之服務，行政院已於今年5月核派謝春福為金馬中心副執行長並派駐連江縣，加強對連江地區之服務。

鑑於近期龍蝦私運出口等問題嚴重，楊上德在拜會海巡隊長洪文泉時，除瞭解高經濟漁類查緝及科技執法等問題外，並就海巡隊辦公廳舍、住宿空間不足及隊員暫居組合屋等問題表達關切。另拜會馬祖巡防區指揮部主任陳柏璋，期勉近期中華電信海底電纜斷線、查緝走私及海產檢疫等爭議事件，打擊海岸巡士氣問題，能持續帶領隊員團結集氣；在拜會民進黨連江縣黨部主委李問，也瞭解地方相關輿情，並期能加強雙方合作，提升為民服務之決心。

楊上德拜會連江縣議會，受到議長張永江、秘書長林光東及議會同仁熱烈歡迎，會中張永江提及莒光鄉物資運補困難，以及長期以來，離島所面臨交通困境等問題，請金馬中心適時向行政院反映，並就金馬中心能辦理此次交流表達肯定與支持。