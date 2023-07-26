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高雄市本土登革熱+1 市府發近3萬通簡訊提醒避免重複感染

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
衛生局人員噴藥防治登革熱病媒蚊。圖／讀者提供
衛生局人員噴藥防治登革熱病媒蚊。圖／讀者提供

高雄市今日公布新增1例本土登革熱確診個案，累計已有22人感染登革熱。高市衛生局說，高雄市2014年到2016年有3萬多人感染登革熱，衛生局已經發出2萬8891通簡訊提醒這3年的登革熱感染者，應注意防蚊避免重複感染而成重症。

衛生局表示，今天新增的本土登革熱確診病例，是居住前鎮區的30多歲女性，經疫調7月22日起陸續出現流鼻血、發燒、頭痛、肌肉痠痛、背痛、後眼窩痛、噁心、食慾不振症狀，手臂及臉部出紅疹且發癢。7月24日前往診所就診，經醫師採檢NS1快篩陰性並通報，實驗室綜合檢驗結果陽性確診，目前住院觀察。

衛生局說，該民眾平時活動地以住家及工作地為主，發病前7天曾有台南市東區活動史，研判個案可能於當日在台南活動遭病毒蚊叮咬而感染。已規劃個案住家周邊100公尺範圍強制地毯式孳生源檢查及化學防治等緊急防治工作，請民眾依防治時間配合室內外的登革熱孳生源檢查及噴藥滅蚊工作。

疾管署日前公布臺南市出現今年首例本土登革熱死亡個案，呼籲65歲以上長者、具有慢性病史（糖尿病、高血壓、洗腎、癌症等）或曾感染登革熱的市民朋友，若出現持續發燒、牙齦出血、流鼻血、嘔吐、嚴重腹痛、吐血、解黑便、躁動、皮膚出現紫斑、昏睡休克等症狀，此為登革熱重症警示徵象，請務必立即就醫。

衛生局說，近日颱風杜蘇芮逼近，各地皆有降雨，呼籲市民朋友落實雨後48小時「巡、倒、清、刷」主動清除積水容器及戶內外容器減量，外出活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府核可之防蚊藥劑，減少病媒蚊叮咬傳播風險。

如近2週內有登革熱流行疫區活動史，出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速前往高雄市538家登革熱整合式醫療合約院所( https://gov.tw/146 )就醫。

登革熱 衛生局 確診 高雄市

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