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防登革熱重症 高市發近3萬通簡訊提醒避重複感染

中央社／ 高雄26日電
高市府表示，防重症風險，已發2萬8891通簡訊提醒登革熱感染者避免重複感染，圖為7月初環保局人員在有登革熱疫情的區域進行清消。圖／衛生局提供
高市府表示，防重症風險，已發2萬8891通簡訊提醒登革熱感染者避免重複感染，圖為7月初環保局人員在有登革熱疫情的區域進行清消。圖／衛生局提供

高雄市今天新增本土登革熱確診個案1例，為居住前鎮區30多歲女性，有台南市東區活動史；高市府今天表示，防重症風險，已發2萬8891通簡訊提醒登革熱感染者避免重複感染。

高雄市政府衛生局今天發布新聞稿表示，高雄市今天新增本土登革熱確診個案1例，為居住前鎮區30多歲女性，經疫調22日起陸續出現流鼻血、發燒、頭痛、肌肉痠痛、背痛、後眼窩痛、噁心、食慾不振症狀，手臂及臉部出紅疹且發癢。

這名新增個案24日前往診所就診，經醫師採檢NS1快篩陰性並通報，實驗室綜合檢驗結果陽性確診，目前住院觀察；因發病前7天曾有台南市東區活動史，衛生局研判個案可能於當日在台南活動遭病毒蚊叮咬而感染。

衛生局表示，已規劃個案住家周邊100公尺範圍強制地毯式孳生源檢查及化學防治等緊急防治工作；此外，為防止重症風險，已發出2萬8891通簡訊提醒2014年至2016年登革熱感染者注意防蚊，避免重複感染。

颱風杜蘇芮逼近，各地皆有降雨，衛生局也呼籲市民落實雨後48小時「巡、倒、清、刷」主動清除積水容器及戶內外容器減量，外出活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府核可的防蚊藥劑，減少病媒蚊叮咬傳播風險。

衛生局 登革熱 確診

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