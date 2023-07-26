金門萬安演習超逼真刺激 連扮演疏散民眾也拿手機偷拍

金門地區112年軍民聯合防空(萬安46號)演習，今天下午登場，在各單位的通力合作下，整個演練過程順利逼真，連扮演緊急疏散的民眾也忍不住拿起手機拍攝記錄下來，指揮官金門副縣長李文良期許透過演習，深化居安思危的意識，做好應變的準備，並期盼兩岸和平發展，永遠遠離戰爭。

金門萬安46號演習在今天13時30分至14時實施，擔任指揮官的李文良陪同統裁部副統裁官陸軍金門防衛指揮部副指揮官周國健少將、行政院動員會報上校余睿騰先在縣警察局聽取演習簡報，民政處處長陳金增、社會處處長陳世保、縣警局局長盧廷彰、消防局局長呂英華、金門縣後備服務中心主任許澤鑫等人參加，之後一行人在縣警局勤務指揮中心視導防情傳遞與警報發放。

盧廷彰表示，此次萬安46號演習是假想金門地區猝然遭受敵飛彈(機)等襲擊，由軍、警等防情單位實施防情傳遞與警報發放，金門地區所有部隊、機關、學校及全體民眾都配合實施30分鐘的防空疏散避難演練，藉以提升全民敵情警覺，強化本縣全民防空戰備能力，俾空襲突發狀況時，確保民眾生命及財產安全。

當演習防空警報發布後，全縣實施交通管制，警察及民防人員進行交通管制及人員疏散避難，由於期前宣導奏效，民眾相當配合，人、車迅速進行疏散避難，道路上出現難得淨空的畫面。

李文良並陪同統裁部副統裁官等人視導金城市區、工務處及金城鎮公所等處道路人車管制、員工、民眾疏散避難演練情形；14時防空警報解除後，由消防局假想金門縣政府遭敵飛彈攻擊後，致建築物倒塌、火災、重要設施損壞及人員傷亡等災害，實施戰災搶救演練；社會處則於金城鎮向陽吉第活動中心開設戰時災民收容救濟站，演練地點並設有緊急電源、醫療救護、物資發放及其他必備之相關基本設施備，能提供災民3-5天的日常生活。

周國健在演習結束後表示，此次演習在各單位分工配合下，無論防情傳遞、警報發放、交通管制及戰時災民收容救濟站開設等演練都做得很確實，是一次很成功的演習。