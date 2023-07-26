莒光貨船問題勞務招標 訂夏季每月2班冬季每月1班

連江縣莒光鄉貨船不開讓居民叫苦連天。縣府說，已參考澎湖作法，協助莒光鄉公所以勞務委託方式發包，估8月中下旬開標，決標後立刻生效；原則維持夏季每月2班、冬季每月1班。

被稱為「離島中的離島」的莒光鄉大部分物資靠船班補給，自去年底起由於航商陸續淘汰貨船、加上評估莒光貨少，班次減為每月1班。今年7月中旬船班甚至在開船前不久才公告不裝冷凍與冷藏貨物，讓當地餐廳與旅宿業措手不及。

儘管縣府整合南竿廠商，讓莒光居民能從南竿叫貨、並透過交通船運貨。但對當地居民而言，從台灣直接叫貨成本低很多，也才能運送冷氣或洗衣機等大型貨物，衛生所的氧氣與液態氮也必須靠台灣補給，現階段貨船1個月只開1航班對當地居民生活造成巨大衝擊。

連江縣產業發展處表示，目前中央政府沒有訂定任何補貼法源，無法直接以「船務虧損」方式補助船商，縣府已參考澎湖縣七美鄉租用貨船，以及望安鄉租用客貨船模式，協助莒光鄉公所採「勞務委託」方式委託貨船運送莒光鄉民生用品、大宗建材等物資，期望這件勞務採購案順利發包，穩定莒光物資運補頻率。

連江縣交通旅遊局代理局長劉性謙告訴中央社記者，目前還在製作招標文件，內容原則上為夏季維持每月2航次；冬季海象較差，最少維持30天內1航次，且准許目前3家合法申請台灣馬祖航線貨船航商共同合作投標，保持彈性。

劉性謙說，10天內將上網公告，預計8月中下旬開標，只要有廠商得標就立刻生效執行。這次招標執行期間到年底為止，年底前會再針對明年度進行招標。

民進黨連江縣黨部主委李問表示，莒光鄉是離離島，縣府對於穩定縣內物資運送和照顧鄉親需求責無旁貸。莒光貨船議題吵了近1年，終於看到縣府和鄉公所從善如流，依交通部建議研擬對策。但這段期間當縣府多次表達貨船航權屬中央權責，在地立委陳雪生身為中央民代卻缺乏作為。

陳雪生則表示，針對莒光貨船問題已與航港局開會5、6次，但都礙於法令等原因無法突破。像馬祖離島中只有莒光缺貨船，但金門與澎湖數個離島都有需求，如果要修正「離島建設條例」中客船跨足貨船規定，1年要增加至少新台幣1億元經費。目前縣府已與鄉公所達成共識，期盼儘快解決莒光居民需求。