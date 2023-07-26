金門觀光協會理事長周子傑接任 矢志讓旅遊發展更興盛

金門縣觀光協會昨天舉行「第七屆理事長暨理監事就職」典禮，新任理事長周子傑自副縣長李文良手中接下當選證書，正式上任。周子傑周子傑感謝會員們的支持，接下來會帶領會員推廣金門縣觀光及宣揚鄉土文化，提高旅遊品質，促進地區經濟發展及進步。

金門縣觀光協會第七屆理事長暨理監事就職於昨日晚間在山水間餐廳舉行，副縣長李文良代表縣長到場致意，並頒發當選證書給予新任理事長周子傑，社會處長陳世保、教育處長孫麗琪、觀光處長李銘培等人出席表達恭賀。

李文良代表縣長向新任理事長周子傑表達恭賀之意，他表示，過去辛勞付出的歷任理事長、理監事都很辛苦，觀光協會目前的基礎都是過去夥伴們所打下的，他相信周子傑議員接任理事長職務，一定有著滿腔的熱血抱負來推動相關業務。他與周子傑相識已久，為人豪爽、乾脆、友善，相信在觀光協會在周子傑的帶領下，業務一定會有很好的推展。

新任理事長周子傑表示，感謝第六屆理事長吳嘉將將重任交予他，約在8、9年前卸下旅行公會職務後，雖然沒有擔任會務人員，但是仍舊關心旅遊業的發展，關注金門旅遊發展的那份心意至今不變。而觀光旅遊業務的推動，同樣也需要縣府觀光處、教育處、民政處等多個單位共同合作，產官攜手才能讓金門旅遊發展更興盛。