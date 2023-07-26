4軍人爆A型流感 醫：病毒仍在社區

南部某軍事單位昨累計4人出現類流感症狀，經單位轉介醫療院所快篩為A型流感，高市衛生局表示，目前出現症狀者經診療均為輕症，並依規定投藥；醫師指出，目前診間A型流感趨勢持平、但仍有個案發生，仍需注意防範。

高雄長庚醫院兒童感染科主任醫師郭光哲表示，中央疾管局公告公費抗流感藥劑，可持續使用到8月底，就是考量目前疫情雖平穩，但流感病毒仍持續於社區中活動，因此臨床醫師要小心面對流感疫情，抑制流感擴大流行。

郭光哲表示，本季A型流感的H1N1病例比較多，醫界發現H1N1病毒比較耐熱，即使進入炎熱夏天，仍會透過人與人之間接觸感染，病例自然比較多。病患服藥後約第3天，體內病毒量會降到無法傳染他人狀態，可減少家庭或機構群聚感染風險。

軍方表示，南部某單位4人流感確診後，對於流感確診個案，均依衛福部及軍醫局防疫政策指導，已同步通報地區衛生所，並持續落實各項防疫整備，針對確診及密切接觸人員實施返家休養及隔離，持續加強營區環境消毒。

高市衛生局說明，該單位首例個案前日發病，統計至昨上午累計4人出現類流感症狀，經轉介醫療院所快篩為A型流感，出現症狀人員已全數投藥並返家休養。