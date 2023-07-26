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小琉球登島亂象 屏縣研擬改善措施
屏東小琉球每逢假日吸引大批遊客登島，當地水域遊憩業者近期在沙灘上隨意堆置浮具，還讓SUP划進航道，引發觀光與漁業衝突亂象，屏縣府研擬相關措施改善與取締，6月至今已取締9件漁港區內違規案，函請行為人提出書面意見，若逾期未提出說明或無理由，依漁港法開罰。
屏東縣海洋及漁業事務管理所長陳仕元表示，6月至今取締5件漁港區內違規放置浮具，4件漁港航道水域遊憩活動，已函請行為人提出書面意見，若逾期未說明或無理由，依漁港法處3萬元以上，15萬元以下罰鍰。
「沙灘是公共財，活動應自律！」陳仕元說，海事所已在港區水域增設浮球警示線區隔航道，日前也召集水域遊憩業者座談，並畫設遊客機車及漁民專用停車區，業者若危害安全及妨礙船舶航行，可處10萬元以上50萬元以下罰鍰。
陳仕元說明，為改善白沙港旁機車停車場，及小琉球新候船室機車停車場長期被占用、任意停車問題，縣府已於服務中心港區周邊道路畫設紅線，8月1日起將實施停車收費管理，提升停車周轉率。
交旅處長黃國維表示，每年約有百萬人登島，端午連假單日最高達1.4萬人，若單日逾1.5萬人恐過載，年底將在東港及鹽埔漁港侯船區安裝LED人潮警示板，以燈號、文字訊息說明即時人流，做為遊客遊程規畫參考。
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