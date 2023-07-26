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中油後勁勞宅鑑價 住戶拉布條陳情
中油後勁勞宅居民爭取居住權多年，橋頭地方法院委請高雄市不動產估價師公會昨到後勁勞宅鑑價初勘，後勁勞宅自救會50餘名住戶到場，向鑑價委員陳情、表達訴求；中油表示，該案已進入訴訟，當事人有意見應向法院陳報，中油公司不再表示意見。
後勁勞宅自救會長徐嘉志表示，中油覬覦後勁勞宅這塊土地，對中油員眷私有地上權房屋，設下不得抵押、轉租、轉借、出售、贈與、頂讓多道限制，甚至連裝修都須經核可，近日未與居民溝通，直接走司法程序對居民提「調整租金」訴訟，要用高額租金趕走住戶。
徐嘉志說，中油稱待鑑定土地在民國85年、107年、111年是「租地建屋之素地」，但勞宅居民早在民國45年起就居住於此，居民也提出多張老照片、航拍圖佐證，向鑑價委員說明，事實與中油所提嚴重不符。
聲援後勁勞宅居民的律師曾浩銓說明，居民能接受土地租金隨地價調整，但無法接受以「素地」做土地價值鑑定，因素地會讓土地價值較高，影響租金金額且與事實違背，1年最高恐負擔逾百萬租金，形同驅趕居民，希望鑑定委員依事實鑑定。
中油公司回應，高雄市估價師公會指派估價師進行初勘作業，依法院裁定辦理，訴訟當事人如有意見，應向法院陳報，自救會所提訴求涉及司法審判，公司不表示意見。
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