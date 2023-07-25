天使輪貨櫃夜間拖吊 吊離40只南星灣貨櫃

「天使輪」貨櫃打撈作業與颱風賽跑，今晚要趕工吊離40只位於南星計畫區灣內貨櫃，避免因颱風再次落海；高雄港務分公司表示，71只擱淺沿岸貨櫃則標記位置，颱風後儘速處理。

交通部長王國材今天上午至至高雄市南星計畫區視察「天使輪」貨櫃打撈情形，現場指示港務分公司優先處理目前擱淺淺灘的110只貨櫃，針對可能因杜蘇芮颱風再次落海的緊急貨櫃希望能在今晚處理完畢。

高雄港務分公司今晚發布訊息指出，今晚持續在南星計畫區灣內將40只貨櫃吊離水域。目前已掌握空櫃1349只，其中已吊上岸215只，擱淺於沿岸約71只，隨船沉沒和自然沉沒約1023只。

港務分公司指出，經海委會及海歷公司派遣空拍機和海巡署以雷達持續搜索海域，現在已無漂浮在海上的貨櫃。

針對油污部分，海面上零星油污染已清除，除污船「麥寮海洋號」已進駐高雄港，如有殘油洩漏時，可即時吸附處理。