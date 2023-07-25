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參議貪污判刑遭點名下台 連江縣府將開考績會審議

中央社／ 新北25日電

連江縣府參議劉德全被控貪污等罪嫌，一審遭判9年10月有期徒刑。民進黨連江縣黨部主委李問指劉應辭職下台。縣府說，劉先前就被調派擔任非主管職的參議，後續會開考績委員會審議。

福建連江地方法院判決書指出，劉德全在產發處長任內向廠商索賄近百萬元，且掩護兒子同時以多家公司名義進行履約、詐領補助款，一審依違反對於職務上行為收受賄賂罪、背信罪與公務員對主管事務圖利罪判刑9年10月有期徒刑，褫奪公權5年。

對於劉德全職務是否異動，連江縣長王忠銘今天告訴中央社記者，劉德全在被檢察官起訴前就被調為非主管、也就是參議一職，現在也不可能恢復主管職。另外，依現行公務員懲戒法規定，「刑事判決確定」且受褫奪公權宣告或入獄必須停職，等到最終判決確定，當然會有相應懲處。

王忠銘說，依程序，縣府將開考績委員會，決定是否讓劉繼續留任，或審酌是否有重大影響另為處分，等開會後會依委員意見決定。

至於何時會開考績委員會，王忠銘表示，待幕僚收到判決書後就會著手處理；據了解，縣府近日剛收到判決書。

另外，對於連江衛生福利局長陳美金日前酒駕撞傷人獲緩起訴一案，縣府擬定於8月初召開考績委員會，屆時將依「公務人員酒後駕車相關行政責任建議處理原則」辦理。

主管 考績 王忠銘

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