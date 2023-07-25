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中油調後勁勞宅租金今鑑價 自救會現場提陳情

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
後勁勞宅居民拿出民國47年所簽合約，指控中油行為在逼迫他們搬遷。記者任義宇／攝影
後勁勞宅居民拿出民國47年所簽合約，指控中油行為在逼迫他們搬遷。記者任義宇／攝影

中油後勁勞宅居民爭取居住權多年，今天橋頭地方法院委請高雄市不動產估價師公會，到後勁勞宅做鑑價初勘，自救會長徐嘉志率50名住戶到場，向鑑價委員表達訴求。中油公司回應，該案已進入訴訟，當事人有意見應向法院陳報。

徐嘉志表示，因台積電到來，中油覬覦後勁勞宅這塊土地，對中油員眷所私有的地上權房屋，設下不得抵押、轉租、轉借、出售、贈與、頂讓等不合理限制，甚至連裝修都要經過核可，近日更在未與居民溝通情況下，直接走司法程序對勞宅居民提起「調整租金」訴訟。

有關訴訟內容，徐嘉志說，中油為打贏官司，竟聲稱待鑑定土地在民國85年、107年、111年是「租地建屋之素地」，但勞宅居民早在民國45年起就居住於此，還為此找出多張老照片、航拍圖佐證，要向鑑價委員說明，事實與中油所提嚴重不符，恐影響鑑定價值。

一位勞宅居民氣憤表示，父母為中油打拼多年，花了124個月繳清中油所蓋的地上權房屋，也擁有白紙黑字合約承諾能永久居住於此，卻要被中油以調整租金、以及各種莫名限制一腳踢開，完全違背應有的誠信原則。

聲援後勁勞宅居民的律師曾浩銓說明，當地居民能接受土地租金隨地價調整，但無法接受以「素地」做土地價值鑑定，因素地會讓土地價值較高，會影響租金金額，且嚴重與事實違背，依照居民使用坪數，一年最高恐要負擔破百萬租金，變相驅趕居民，因此今天向鑑定委員提出訴求，希望能依照事實做鑑定。

中油公司回應，高雄市估價師公會指派估價師進行初勘作業，依法院裁定辦理，訴訟當事人如有意見，應向法院陳報，此為基本法治常識。至於自救會所提訴求，因涉及司法審判，中油公司未便再表示意見。

後勁勞宅自救會長徐嘉志，率50名住戶到場向鑑價委員表達訴求。記者任義宇／攝影
後勁勞宅自救會長徐嘉志，率50名住戶到場向鑑價委員表達訴求。記者任義宇／攝影
中油稱後勁勞宅土地在民國85年、107年、111年是「租地建屋之素地」，自救會長徐嘉志翻出民國49年老照片佐證，地上建物早已存在。
中油稱後勁勞宅土地在民國85年、107年、111年是「租地建屋之素地」，自救會長徐嘉志翻出民國49年老照片佐證，地上建物早已存在。

中油 司法 地上權

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