聽新聞
test
0:00 / 0:00
捷利餐飲集團爆營運危機 高市勞工局接獲10多人勞資爭議調解
總部設於高雄的「捷利國際餐飲集團」代理牛角燒肉等日式品牌，因母集團「五互集團」而出現營運危機。
高雄市勞工局表示，有關龍海生活事業、五互實業、捷利國際餐飲等集團公司，登記於高雄市的勞工人數約480餘人，近日接獲該集團員工十餘人因資遣費及工資爭議申請勞資爭議調解，若涉違法將依法裁罰。
今天牛角燒肉的高雄漢巨店、高雄同盟店、高雄義大店、屏東太平洋店、台中豐太店、嘉義耐斯店與台南永康愛買店，都無預警暫時停業。員工透露，是與捷利公司的相關企業「五互集團」出現資金危機有關。
高雄市勞工局表示，有關龍海生活事業、五互實業、捷利國際餐飲等集團公司，登記於高雄市的勞工人數約480餘人。勞工局近日接獲該集團員工十餘人因資遣費及工資爭議申請勞資爭議調解，現已依程序儘速安排召開調解委員會，釐清並協助保障相關勞工權益，後續勞工若提出相關申請，也將併案調解。
勞工局表示，已派員進行訪查了解，此案雇主若未依規定給付工資，將依勞動基準法裁處2至100萬元罰鍰；若使勞工非志願離職而未給付資遣費者，將依勞工退休金條例裁處30至150萬元罰鍰。若涉大量解僱勞工而未依法完成通報，將依大量解僱勞工保護法裁處10至50萬元罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言