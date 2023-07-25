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捷利餐飲集團爆營運危機 高市勞工局接獲10多人勞資爭議調解

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
食材廠商一早就前往捷利所屬店鋪，趕忙將貨品撤出。記者任義宇／攝影
食材廠商一早就前往捷利所屬店鋪，趕忙將貨品撤出。記者任義宇／攝影

總部設於高雄的「捷利國際餐飲集團」代理牛角燒肉等日式品牌，因母集團「五互集團」而出現營運危機。

高雄市勞工局表示，有關龍海生活事業、五互實業、捷利國際餐飲等集團公司，登記於高雄市的勞工人數約480餘人，近日接獲該集團員工十餘人因資遣費及工資爭議申請勞資爭議調解，若涉違法將依法裁罰。

今天牛角燒肉的高雄漢巨店、高雄同盟店、高雄義大店、屏東太平洋店、台中豐太店、嘉義耐斯店與台南永康愛買店，都無預警暫時停業。員工透露，是與捷利公司的相關企業「五互集團」出現資金危機有關。

高雄市勞工局表示，有關龍海生活事業、五互實業、捷利國際餐飲等集團公司，登記於高雄市的勞工人數約480餘人。勞工局近日接獲該集團員工十餘人因資遣費及工資爭議申請勞資爭議調解，現已依程序儘速安排召開調解委員會，釐清並協助保障相關勞工權益，後續勞工若提出相關申請，也將併案調解。

勞工局表示，已派員進行訪查了解，此案雇主若未依規定給付工資，將依勞動基準法裁處2至100萬元罰鍰；若使勞工非志願離職而未給付資遣費者，將依勞工退休金條例裁處30至150萬元罰鍰。若涉大量解僱勞工而未依法完成通報，將依大量解僱勞工保護法裁處10至50萬元罰鍰。

勞工局 高雄市 資遣 勞資

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