琉球萬人登島亂象頻傳惹民怨 屏縣府擬多項措施治理

屏東小琉球每逢假日吸引大批遊客登島，近日卻有當地水域遊憩業者於沙灘上隨意堆置浮具，還讓SUP划進航道，引發觀光與漁業衝突亂象；屏東縣府研擬相關措施改善與取締，將漁福漁港連接港外沙灘處，施作圍籬設施與港區外沙灘區隔離，規畫漁民專用及供遊客使用停車區域，另杉福漁港方面增設浮球警示線，避免進入航道影響船舶航行。

海洋及漁業事務管理所長陳仕元表示，自6月起已取締5件漁港區內違規放置浮具，4件漁港航道進行水域遊憩活動，其中2件是SUP闖入、2件是游泳侵入，已函請行為人提出書面意見，若逾期未提出說明或無理由，依漁港法處3萬元以上，15萬元以下罰鍰，有危害安全及妨礙船舶航行者，處10萬元以上，50萬元以下罰鍰，「沙灘是公共財，活動應自律」。

對此，海事所於港區水域增設浮球警示線，藉以區隔航道，召集水域遊憩業者於7月6日進行座談宣導，並畫設遊客機車及漁民專用停車區，規畫增設機車停車區，解決港區內停車問題，「目前有顯著改善，業者也很願意配合」。

另為改善琉球白沙港旁機車停車場，及琉球新候船室機車停車場長期被占用、任意停放等問題，縣府已於服務中心港區周邊道路繪設紅線，並於8月1日起實施停車收費管理，機車每次收費10元，以24小時為計費單位，前24小時內離場免費方式，白沙港提供200個車位，琉球新候船室提供100個車位，提升停車周轉率，使真正有臨停需求的民眾有空間可停放。