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影／天使號沉沒處油汙確認非燃油 民代曝船體穩定度高

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
海委會主委管碧玲和海保署人員，一起召開海洋污染應變小組天使輪應變會議。圖／翻攝自管碧玲臉書
海委會主委管碧玲和海保署人員，一起召開海洋污染應變小組天使輪應變會議。圖／翻攝自管碧玲臉書

帛琉籍貨櫃船「天使輪」7月21日在高雄港外海沉沒，導致近600個貨櫃落海，今早傳出無人機監測到沈船附近有油花，海委會立刻調度除汙船「麥寮海洋號」協助處理。海委會主委管碧玲說，經確認油花並非燃油，但19名船員無法提供船體結構明確資訊，抽油前須重做油艙結構定位調查，抽油進度將延後幾個工作日。

據了解，依天使輪船長離船前通報，天使輪船體內約有492公噸燃油。由於中颱杜蘇芮逼近台灣，各界相當擔心燃油外洩引起汙染。管碧玲今在臉書發文表示，一早海保署無人機監測到沈船附近有油花，麥寮海洋號隨即前去處理。

管碧玲說，麥寮海洋號的除污程序是先把油污包括水，都吸到船肚裡，油會沾黏水，再利用船隻內部裝置分離油水，留下油污回收，水則再排出，整體的回收率可達99％。

管碧玲表示，海保署在7月22日就預請台塑支援麥寮海洋號，並協請高港公司同意免費停泊，今早就上場支援，這次應變中心是由港務公司開設，海委會則由海保署參加，負責指揮監督各項海污防治。

管碧玲說：「迎戰颱風，我們真的嚴陣以待！」早上看到的油花，一再確認，仍然確認不是燃油；由於19名船員，無法提供船體結構的明確資訊，抽油前必須重新做油艙結構的定位調查，抽油的進度會延後幾個工作日。

管碧玲強調，好在底床平坦，專業團隊研判目前船體穩定度高，被颱風折斷的風險不高，祈禱希望能安然度過颱風的挑戰。

管碧玲下午再發文表示，早上發現的這一片油污，已經清除完畢；下潛人員再巡查、堵漏一次，颱風前海上目前沒有漂流空櫃、沒有油污，大家都在崗位上，繼續嚴陣以待。

管碧玲 颱風

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