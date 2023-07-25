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杜蘇芮颱風襲台海岸封閉 驚現墾丁南灣「素顏」美貌

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
位於省道台26線旁的墾丁南灣沙灘，穩坐墾丁水上活動海域的人氣王，但也是遊客投訴最多的遊憩沙灘，抱怨最多的是岸上業者任意堆置相關器材和招攬客人的雜亂無章景觀。記者潘欣中／攝影
位於省道台26線旁的墾丁南灣沙灘，穩坐墾丁水上活動海域的人氣王，但也是遊客投訴最多的遊憩沙灘，抱怨最多的是岸上業者任意堆置相關器材和招攬客人的雜亂無章景觀。記者潘欣中／攝影

中颱杜蘇芮逼近台灣，屏東恆春半島首當其衝，縣府依災害防救法公告海岸線為管制區域，墾丁各遊憩沙灘今天一早均封閉，水上活動業者也將器材移至岸上；平日人聲鼎沸、常挨批「空有國際級海灘之名，卻沒有國際級管理水準」的南灣沙灘，拜杜蘇芮襲台之賜，居民和遊客驚喜見到南灣「素顏」原貌，直呼好美。

墾丁國家公園西海岸的沙灘都是以白色細軟為主的貝殼沙灘，在諸多貝殼沙灘中，位於砂島的貝殼沙灘，貝殼沙比例最高，很早就被墾管處劃定為不得進入受保護的生態保護區，是高人氣景點，另包括南灣、白沙、小灣、船帆石等處沙灘，因應觀光和遊憩需求，劃為遊憩區。

墾丁各遊憩沙灘中，位於省道台26線旁的南灣沙灘，長800公尺，在婆椰椰林和藍天白雲映襯下，被認為足以媲美美國夏威夷、泰國芭達雅海灘，因交通便利、停車方便且住宿選擇多，穩坐墾丁水上活動海域的人氣王，但也是遊客投訴最多的遊憩沙灘，抱怨最多的是岸上業者任意堆置相關器材和招攬客人的雜亂無章景觀。

「真要感謝杜蘇芮，讓人看見南灣的『素顏』原貌，真得好美！」恆春居民張隆祥說，南灣因交通便利、住宿選擇多，是人氣遊憩沙灘，各式水上活動興盛，平假日沙灘都被戲水人潮和出租遮陽的傘海淹沒，就算傍晚人潮退去，傘架還留在沙灘上，今天拜杜蘇芮襲台之賜，讓南灣得以回復美麗潔淨樣貌，颱風過後沙灘將堆滿漂流木，今天這一幕，堪稱難得一見。

中颱杜蘇芮逼近台灣，海岸今天一早封閉，拜杜蘇芮襲台之賜，居民和遊客驚喜見到「素顏」原貌，直呼好美。記者潘欣中／攝影
中颱杜蘇芮逼近台灣，海岸今天一早封閉，拜杜蘇芮襲台之賜，居民和遊客驚喜見到「素顏」原貌，直呼好美。記者潘欣中／攝影

沙灘 墾丁 杜蘇芮颱風

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