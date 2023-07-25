天使輪貨櫃打撈、除污費用高 高雄港不排除提告

帛琉籍貨櫃船「天使輪」21日在高雄港外海沉沒，後續衍生油污處理、落海貨櫃打撈等作業，高雄港務分公司總經理王錦榮今天說，不排除提告，已委請律師著手相關作業。

「天使輪」21日凌晨0時許船體半沉，當時有6只貨櫃掉落海中，後續在清晨5時許全部沉沒，甲板上約500至600只空貨櫃大量落海。根據高雄港務公司統計，從20日起至今已有125艘次各式工作船投入撈除、戒護工作。

王錦榮今天陪同交通部長王國材視察南星計畫區空貨櫃打撈作業時接受媒體聯訪，王錦榮表示，一定會求償，不排除提告，高雄港務分公司已委請律師著手相關事宜，也積極與船東責任保賠（P&I）保險公司洽談。

王錦榮說，這次事故造成高雄港作業不便、油污，空櫃處理也花費不少費用，後續的除油作業也耗時耗力；未來還要避免「天使輪」出現妨礙航行的狀況等。

王錦榮表示，現階段重點工作是緊急處理貨櫃，目前無法估計求償金額，但會完成保留所有花費單據，也要求所有配合、協助單位，包括海保署、海洋局相關單位統計金額，會整理出所有花費，統一求償。

王國材也說，現階段較擔心是漂流的貨櫃影響航安，目前最憂慮在海上漂流的110只貨櫃，在颱風來時會再被捲入海，甚至透過颱風往北漂。因此今天要求在颱風前後要持續追蹤這些貨櫃，颱風過後才會陸續處理沉船、抽油等議題。

針對屏東、小琉球等受貨櫃影響船隻，王錦榮說，海巡署、海事公司在白天都有巡航、空拍，夜間也出動2部夜間偵測設備，只要有偵測到會標記、通報海事公司處理。

海事公司今天上午巡航發現，有2只貨櫃在卸油浮筒旁漂流，王錦榮指出，通報後2只貨櫃已拖帶回岸邊，不會影響相關作業，「船機隨時在周邊巡航，一發現都立即處理、拖帶。」

外界關注沉沒海底的「天使輪」後續是否會拖上岸，王錦榮說，還會與船東委託的P&I公司討論，將會採取最妥適的方式處理。至於「天使輪」進水原因，目前仍待後續海事調查評估。

港務公司簡報指出，颱風過後，天候好轉後會進行上油艙內492.148公噸的油料抽除作業，工期預計1.5個月，後續整體船體如何移除，將先徵詢專家評估意見，再與P&I洽談處置。