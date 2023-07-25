小琉球遊客觀光人潮增 屏縣府整頓亂象祭措施

屏東小琉球每年登島逾百萬人次，驟增遊客量引發觀光與漁業衝突，縣府分別將漁港增設浮球警示、占用漁港空間將開罰；陸域則進行交通大執法、停車收費制等，整頓亂象。

屏東縣政府今天邀集交通旅遊處長黃國維、海洋及漁業事務管理所長陳仕元、警察局交通隊長謝志鴻舉行記者會，針對小琉球在觀光與漁業間發生衝突，就權責歸屬祭出改善措施。

陳仕元表示，漁福漁港連接港外沙灘處施作圍籬設施與港區外沙灘區隔離，規劃漁民專用及供遊客使用停車區域；杉福漁港方面也規劃臨近空地作為機車停車區，增設浮球警示線，避免進入航道影響船舶航行。

陳仕元指出，遊憩業者若將浮具及用品放置漁港內占用漁港公共空間，依漁港法可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰；有危害安全及妨礙船舶航行行為，可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

島上2處候船室機車停車場長期遭到占用。黃國維表示，8月1日起停車收費管理，因非以營利為目的，採機車每次收費10元，以24小時為計費單位，前24小時內離場免費方式，希望提供鄉親更佳的停車環境。

另外，改善琉球鄉交通及強化治安加重執法強度。謝志鴻表示，6月起於琉球鄉規劃多場交通大執法，統計6月1日至7月20日取締違規件數481件，與去年同期取締182件相比，增加298件；並於週末假期結合監理機關執行監警聯合查緝，持續嚇阻違規及危險駕駛行為，維護交通秩序。

警察局指出，琉球鄉漁港區周邊已於7月劃設禁止臨時停車標線，統計7月14日至20日已取締違規停車20件；治安強化部分，每週五、六、日在易飲酒場所執行擴大臨檢，並增派警力組成快速打擊部隊，展現執法力道與強度，確保治安平穩。