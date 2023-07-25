因應開放陸客趨勢 塔山電廠超前部署新增1部發電機
台灣電力公司塔山發電廠今天在夏興分廠排水溝出海口舉辦「金湖鎮夏興海灘淨灘活動」，包括塔山電廠員工與周邊社區等共100多人參加，大家共同清出近百斤包括保麗龍、寶特瓶、浮球等海漂垃圾，台電公司塔山發電廠長楊清煌表示，為了因應開放陸客等觀光政策，目前正著手規劃新增2發電機組，希望確保金門用電無虞。
這場淨灘活動在今天上午9點多頂著烈日進行，由台電公司塔山發電廠長楊清煌主持，包括金湖鎮長陳文顧、金湖鎮公所環保課長李博豪、金湖鎮公所清潔隊、金門縣環保局、夏興社區發展協會及后園社區發展協會等單位共同參與，一起為地球盡一份心。
楊清煌說，他看金門的用電，目前金門的電力成長趨緩，用電量從106年的持續成長，108年出現有幾次大停電，之後向下下降，之後又慢慢恢復到今年停滯。依據分析，今年用電量持平，主要原因是陸客沒進來，相較之下109年的用電量可以說是「用噴射的」，增加10％，主要是開放陸客，旅館用電大量成長；今年雖用電持平，但還是要提早規劃，未雨綢繆。
18歲就進入台電服務，迄今已經40幾年，楊清煌說，他一直在電的相關崗位，畢生也一直在發電系統努力，舉凡燒天然氣、燒煤、風力、水力等發電系統，他都待過，可以說，所有的發電材料都經歷過，相較之下，發現金門的發電系統單純很多。
楊清煌提到，上次去拜會金門縣長陳福海時，陳縣長就有透露，小三通的下一步政策就是爭取開放陸客到金門自由行，他認為，不能等陸客要來才準備，要超前部署，會規劃電力持續成長，目前規劃增加2部發電機組，台電總公司也已經同意增蓋1部，目前已經在啟動環評計畫，最快6年完工，他強調，希望提升供電能力與穩定供電品質，為爾後供電需求成長做好準備。
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