流感病毒仍在社區活動 南部某軍事單位4人感染A流

南部某軍事單位昨天有1人流感，至今天上午累計4人出現類流感症狀，經單位轉介醫療院所快篩為A型流感。高市衛生局表示，目前出現症狀者經診療均為輕症，並依規定投藥。高雄長庚兒童感染科主任郭光哲醫師說，目前在診間的狀況，A型流感趨勢持平但疫情還存在，偶有個案發生，仍需注意防範。

根據疾管署統計，流感季自去（2022）年10月1日起，截至今年7月17日流感併發重症病例累計402例，包括239例A型H1N1、151例A型H3N2、5例A型未分型、7例B型，年齡層以65歲以上長者為多。

郭光哲說，在中央疾管局的公告讓公費抗流感藥劑，可以持續使用到8月底，就是考量目前疫情雖平穩，但流感病毒仍持續於社區中活動，因此讓臨床醫師要更小心面對流感疫情，可以透過公費抗流感藥劑，抑制流感的擴大流行。

郭光哲表示，這季A型流感的H1N1病例比較多，醫界發現H1N1病毒比較耐熱，即使進入炎熱夏天，仍會透過人與人之間的接觸感染，病例自然會比較多。

郭光哲說，公費抗流感藥劑藥劑的目的是要控制疫情，病患吃藥後，大概在第3天，體內病毒量就會下降到無法傳染給別人的狀態，可以減少家庭或機構群聚感染的風險。

軍方表示，南部某單位4人流感確診後，對於流感確診個案，均依衛福部及軍醫局防疫政策指導，已同步通報地區衛生所，並持續落實各項防疫整備，針對確診及密切接觸人員實施返家休養及隔離，持續加強營區環境消毒。

高市衛生局說，該單位首例個案為昨日發病，統計截至今日上午累計共4人出現類流感症狀，經校方轉介醫療院所快篩為A型流感，針對出現症狀人員已全數投藥，並返家休養。

衛生局表示，相關群聚疫情均依規定通報在案，目前出現症狀者經診療均為輕症，並依規定投藥。衛生局所、國軍高雄總院感染科專科醫師及感控師已積極介入協助執行感控工作。落實全體教職員工生健康監測、症狀警示及感控區隔為當前主要防治策略，衛生局每日密切追蹤掌握疫情，防範疫情於校園擴散。