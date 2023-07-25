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杜蘇芮6小時內轉強颱 氣象粉專：有望挑戰5級超級颱風

颱風杜蘇芮來勢洶洶 屏東災害應變中心提升一級開設

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
颱風杜蘇芮來勢洶洶，屏東災害應變中心提升一級開設。圖／屏東縣政府提供
颱風杜蘇芮來勢洶洶，屏東災害應變中心提升一級開設。圖／屏東縣政府提供

因應杜蘇芮颱風來襲，由於屏東首當其衝，縣境都在影響範圍內，縣長周春米指示上午10點半將應變中心提升為一級，要求提前部署、嚴陣以待，她要求縣府團隊及相關單位嚴陣以待，尚未成立災害應變中心的鄉鎮盡快成立，也請第一線執勤同仁注意安全，大家跨局處、跨單位通力合作發揮專業，全面防颱防災。

屏東首當其衝，預計26日至28日連續3天風雨，27日風雨最劇，中央氣象局昨晚發佈海上颱風警報，縣府成立災害應變中心擴大三級開設，25日上午8點半提升為二級開設，今上午10點半再提升為一級，縣府各局處及台電、自來水公司、電信、公路總局三工處、國軍、海巡等單位也進駐災害應變中心。

屏東災害應變中心與中央災害應變中心進行連線視訊，縣長周春米向行政院長陳建仁報告地方防颱整備情形，並提及南台灣登革熱疫情尚未退燒，為避免颱風過後病媒蚊孳生，除加強民眾宣導，也請環保、衛生局等相關單位，整備環境清消藥品和器材，隨時展開防治作業。

此外，帛琉籍貨櫃船「天使輪(Angel)」於日前沉沒，空櫃漂流仍未完全打撈，災害應變中心持續監控高雄港至東琉線航道上的飄流貨櫃對港口的威脅，另現正值琉球離島旅遊旺季，東琉線、鹽琉線交通船7月26日至28日均停駛，將持續留意遊客留滯狀況。

另針對縣內低漥需慎防淹水及海水倒灌地區，全面檢測防災設施，包括15座大型抽水站、43處水位站、71處影像監視站、18處淹水水位感測器及139部大型移動式抽水機，提前佈設防災待命運作中，對林邊鄉易淹水地區，機動式調派41部移動式抽水站戒備。

恆春半島地區應加強警戒強風豪雨，牡丹水庫注意洩洪狀況，山區坡地及道路易致災區應加強警戒崩塌、落石及交通中斷等災害，建議重大慢性病患者事先撤離，而沿海地區有可能出現10級強陣風的機率，請民眾不要前往濱海地區活動，並請民眾留意家中冰箱及儲備防災物資，以及招牌、看板、路樹、太陽能板等避免隨風飛落製撃。

颱風杜蘇芮來勢洶洶，屏東災害應變中心提升一級開設。圖／屏東縣政府提供
颱風杜蘇芮來勢洶洶，屏東災害應變中心提升一級開設。圖／屏東縣政府提供
颱風杜蘇芮來勢洶洶，屏東災害應變中心提升一級開設。圖／屏東縣政府提供
颱風杜蘇芮來勢洶洶，屏東災害應變中心提升一級開設。圖／屏東縣政府提供

杜蘇芮颱風 屏東 淹水

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