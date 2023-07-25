影／杜蘇芮進逼 高雄梓官農民搶收蔬菜減少損失
杜蘇芮颱風來勢洶洶，南台灣各地民眾加緊做好防颱準備。高雄梓官蔬菜專區農民擔心風雨造成農作物損壞，今天上午紛紛冒著大太陽下田搶收，雖然揮汗如雨，但想到如果颱風災損恐怕心血全泡湯，一大早5點就蹲在菜園裡，收割白菜與青江菜，面對颱風即將來襲，直呼「能搶收多少是多少」。
高雄梓官區農民今天一早就動員人馬下田搶收蔬菜，當地農民蔡先生指出，這幾天白天艷陽高照，午後又是雷陣雨，這也苦了看天吃飯的他們，尤其是杜蘇芮颱風進逼，很可能會帶來強風豪雨，最怕大雨一來，萬一田裡淹水，蔬菜全泡水，勢必造成損失，影響收成，因此雖然這兩天還是大太陽，但擔心颱風可能帶來豪雨，他們仍加快腳步「預防性搶收」。
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