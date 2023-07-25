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總統侯友宜 國會藍白合！高雄KK政線：藍白建提名共識

聯合報／ 記者徐如宜卜敏正／高雄即時報導
高雄市議員李眉蓁(左)、鍾易仲等人組成的KK政線今表示，國民黨提名已定，非綠整合應進到藍白合。圖／鍾易仲提供
高雄市議員李眉蓁(左)、鍾易仲等人組成的KK政線今表示，國民黨提名已定，非綠整合應進到藍白合。圖／鍾易仲提供

高雄市議員李眉蓁、鍾易仲、黃香菽、李亞築、蔡武宏、蔡金晏等人組成的KK政線今表示，國民黨總統參選人提名已定，非綠整合應進到「藍白合」，呼籲國民黨、民眾黨高層，國會下架民進黨、總統下架民進黨一樣重要，「總統藍白合」大人們可以慢慢談，但爭取國會藍白席次過半、國會藍白合已刻不容緩。

KK政線表示，期許兩黨中央儘快建立提名共識，若做不到「國會下架民進黨」，未來不管誰當總統，日子都會很難過。

參選左楠區立委的李眉蓁指出，藍白共識是下架民進黨，但下架民進黨有「總統下架」、「國會下架」兩大目標，兩者一樣重要。未來不管藍白誰當總統，都需要一個「藍加白大於綠」的國會，若是讓惡搞且野蠻的民進黨過半，政務將寸步難行。

李眉蓁直言不諱指出，若最後因藍白不合，導致總統還是被民進黨撿去，那就更需要「藍白過半」國會制衡，否則綠色獨裁將繼續成為台灣的錐心之痛。

參選鳳山立委的鍾易仲則表示，總統藍白合有很多變數，可能拖很久。但國會席次分毫必爭，現在大家都在進行區域立委提名布局，某些選區藍白多提一個就會多掉一席，必定危及最後的藍白總席次。

他說，總統藍白合只能寄望於大人們的智慧，但國會提名部分已不能再等，否則恐怕等不到總統藍白合，許多區域立委小雞就已經被壓死了。

李眉蓁、鍾易仲表示，兩人參選的左楠、鳳山都是國民黨有機會勝選的選區，若民眾黨提名而導致席次被民進黨拿走，國會下架民進黨目標就直接減二，這絕不是非綠選民想要的結果。相對的，對於某些國民黨不具優勢而民眾黨有悍將出擊的選區，為增加藍白合席次，建議國民黨可考慮禮讓。

民進黨 藍白合 國民黨

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