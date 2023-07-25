颱風杜蘇芮海警 墾管處關閉沙灘、保護區暫停入園

颱風杜蘇芮逼近台灣，中央氣象局已發布海上颱風警報，墾丁國家公園管理處今天關閉園區內沙灘、生態保護區停止入園，呼籲民眾不要觀浪。

依據中央氣象局資料，墾丁海水浴場在今天上午9時浪高有1.5公尺，越晚風浪越大，至27日最大浪高達4.8公尺；墾丁地區今天上午雖陽光露臉，但海邊已逐漸出現風浪。

墾管處副處長許書國告訴中央社記者，因應杜蘇芮海上颱風警報發布，目前已封閉園區海岸線各沙灘、陸域部分南仁山及龍坑等生態保護區停止入園，呼籲民眾不要靠近海岸邊及各沙灘，避免發生危險。

另外，如有不聽勸導或違規民眾，可依國家公園法裁處新台幣3000元罰鍰；若屏東縣政府發布管制海域或海岸公告時，違規者還可依災防法裁處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，民眾須遵守規定，避免受罰，維護自身安全。