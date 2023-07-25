高市土石流淹水高潛勢學校防災 模範生與市長合影延期

杜蘇芮颱風來勢洶洶，高雄市教育局昨晚召開防災整備會議，通知各學校動員因應，特別是土石流與淹水高潛勢地區的學校做好災害防範，並統計各校暑期活動受影響情形。各校模範生原定7月26日在社教館與市長合影活動，因應颱風天考量學生安全，將延至8月10日。

教育局表示，已發布杜蘇芮颱風災害應變注意事項公告提醒各學校及早辦理防災事宜，包括加強暢通排水系統、工程進行中的工作架加強固定、室外懸掛物妥善處理並加強牢固等；茂林、甲仙、那瑪夏、六龜、桃源等區各學校，必要時應依「高雄市政府教育局因應山地易孤立地區學校避險計畫」啟動各校避險方案。

教育局督學至各區視導時一併檢視學校防災整備情形，並請各校加速各類容易積水容器及雜物等清除，有效做好登革熱防治工作。高市11所防災資源中心學校，備有發電機10部、鏈鋸49支、高枝鍊鋸機3支、氣油抽水機10部，已於汛期開始前檢修完備，可供各學校緊急借用。