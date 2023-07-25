颱風逼近 民眾憂抽水站未完工

中颱杜蘇芮將來襲，高雄市各抽水站昨排水試抽，但河西、北斗路旁「北斗抽水站及周邊改善工程」未完工，地方憂心颱風來又要淹水；市府表示，目前該區周邊排水仍由七賢抽水站處理，已調動移動抽水機到場待命，北斗抽水站等工程因變更設計，預訂明年4月完工。

高雄市長陳其邁昨下午視察寶業里滯洪池抽水站及愛河旁七賢抽水站，面對颱風來勢洶洶，陳其邁說，4年沒颱風，已要求各局處動員做好防颱工作，也提醒山區民眾注意土石流，低窪與海邊民眾及早做好防颱準備。

「憂心颱風造成河西路淹水！」鹽埕區陳姓居民指出，過去颱風大雨來襲，愛河周邊河西路曾淹水到小腿肚，北斗抽水站及周邊排水工程原訂今年完工，沒想到又延到明年，真的擔心工程延宕，再次造成淹水。

高雄市水利局專委黃柏棻表示，北斗抽水站及周邊排水改善工程，是為提升周邊排洪量，完工前所有水仍導入七賢抽水站處理。已調派移動抽水機到七賢站，加速抽水排洪效率，北斗抽水站及周邊工程因項目調整、變更設計，規畫明年汛期前完工。