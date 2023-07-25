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高市最大里4.5萬人 議員促里鄰整編

聯合報／ 記者楊適群徐如宜卜敏正／高雄報導
高雄鳳山區最大里為過埤里，當地戶口數有7343戶，人口數1萬7908人。記者楊適群／攝影
高雄鳳山區最大里為過埤里，當地戶口數有7343戶，人口數1萬7908人。記者楊適群／攝影

高雄市里鄰相關自治條例逾20年未修改，里鄰區域未調整，各區里鄰人口數懸殊，全市人口最多的左營區福山里有80鄰、1萬7941戶、4.5萬人，「里長管得比部分鄉鎮長還大」，人口最少的是桃源區梅山里，僅3鄰96戶308人，二者相差189倍；里長期許人口數多、資源分配增加；議員要求市府加速規畫整併，進行里鄰整編分合。

高雄市民政局統計，高雄市有890里，其中里人數1萬人以上有25里；1千人以下有122里。

民政局副局長林清益表示，原高雄縣、市情形不同，原縣土地面積大，若調整到「里」、「鄰」，難免可能影響到「區」，擔心會失衛。行政院提出行政區劃法草案，但立法院未三讀通過，高雄市雖對里鄰制度有想法，但希望在立法院通過行政區劃法後才方便依循。

高雄市議員張漢忠指出，高雄市人口最多是左營區福山里4萬5070人，第二、三名鼓山區龍水里和左營區菜公里，人數都逾3萬人，反觀里人數最少前三名皆在桃源區，最少的梅山里僅3鄰、96戶308人，二者相差189倍、落差範圍極大。

張漢忠說，里鄰落差大，讓里長服務市民過程中遇到不少困難，考量城市未來發展和市政資源公平分配，需透過里鄰調整才能平衡嚴重落差，呼籲市府儘速推動調整，讓各區里鄰均衡發展。

「就是全家一起服務！」左營區福山里長葉德龍表示，里民多、服務工作當然比較多，但當里長就是服務，雖然部分資源和其他人數少的里一樣，但已習慣了。

鳳山區人口最多過埤里長莫尚忠說，里內人數近1.8萬人，資源分配和不到500人的里其實一樣，像每年春節市長紅包和元宵燈籠分配數量都一樣，部分沒能拿到的里民會抱怨，另里政事務執行相對繁雜，期望民政單位能合理分配資源，讓里長推動民政工作更順暢。

高雄市 行政區劃法 議員

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