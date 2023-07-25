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高雄人口淨遷入 民代籲市府把關房市

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導

內政部統計，嘉義以南縣市今年上半年遷入人口都增加，其中高雄淨遷入逾1.3萬人，在南部居冠，平均房價每坪達23.1萬，也是南部最高，房仲業分析，人口回流與北漂趨緩、台商回流有關；藍營議員認為，人口遷入是好事，但產業議題牽動房市，政府應善盡把關責任。

高市府發言人周璟瑜表示，民政局統計，高雄總人口數至6月底為273.6萬餘人，主因疫後旅外國人恢復戶籍有關；經發局則指，市長陳其邁上任累計招進6千億投資額，創造逾3萬個就業機會，國際大廠陸續進駐，吸引愈來愈多南漂族。

國民黨議員白喬茵認為，產業發展帶動人口回流是好事，但至今很多民眾、年輕爸媽幾乎買不起房子，先前台積電議題在高雄來回炒幾波，設廠案還沒著落前房價就漫天炒高，市府與政府都應善盡把關責任，別讓房市被作多或作空。

民進黨議員李柏毅說，左楠區近年有許多新產業進駐，高階工程師落腳，自住需求也大。台積電衡量世界戰略關係，7奈米與28奈米都改到海外投資，高雄布設將是先進製程，設廠依舊樂觀，房市只要健全，不是壞事。

大家房屋企畫研究室總監郎美囡分析，人口正成長原因包括旅外國人返國復籍及台商回流等；住商不動產鳳山文山加盟店東鄭啟峰說，台積電先前設廠進度眾說紛紜，楠梓區房市因此受影響。

台積電 議員

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