颱風杜蘇芮將來襲 高市備2.6萬個沙包供領取

颱風杜蘇芮即將來襲，高市13個行政區有土石流潛勢溪流及大規模崩塌區域，市府今天表示，已掌握保全住戶人數，檢視避難收容所物資準備，備妥2萬6000多個沙包供民眾領取。

高雄市民政局長閻青智今天指示區公所確實掌握轄區內土石流潛勢溪流、大規模崩塌區域保全住戶人數、易形成孤島地區洗腎及孕婦人數，並留意土石流潛勢區居民住家情形，做好疏散撤離整備工作。

閻青智也要求各區公所檢查各抽水站及抽水機是否正常運作、網站公告民眾沙包申領程序等防颱整備事項，保障市民生命財產安全。

民政局向中央社記者說明，高雄市土石流潛勢溪流、大規模崩塌區域分布約13個行政區，包括桃源、茂林、六龜、甲仙、鼓山等區，保全住戶人數依戶籍約5000多人，實際居住預估約3000多人，包含洗腎及孕婦人數。

民政局表示，各區約設置1至2處避難收容所，已檢視相關物資準備，撤離民眾可選擇依親或到避難收容所安置。此外，全市38區的區公所共備妥2萬6000多個沙包，有需要的民眾可向當地區公所領取。

閻青智說，已加強側溝、雨水下水道、歷年積淹水區域等清淤工作，也請區公所針對易淹水潛勢里別加強巡查檢視。另外針對在建工程也要加強執行預防措施，包含加強固定、鷹架、圍籬，嚴防強風造成傾倒、坍塌。

民政局並提醒市民務必做好居家防颱措施，房屋外、庭院內，各種懸掛物件如廣告招牌、陽台花盆應取下或加強固定，以免被風吹落。也呼籲各社區大樓備妥防汛沙包及防水閘門，並檢視地下室抽水馬達等防汛設備是否正常。