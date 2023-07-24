快訊

杜蘇芮逼近 今晚起「3縣市」恐陸續再納陸警範圍

誰是天選之人？研究：有「這基因」無症狀感染增加近9倍

杜蘇芮雨狂炸！金門宣布明下午停班課 27日是否停班停課一表看懂

颱風杜蘇芮將來襲 高市備2.6萬個沙包供領取

中央社／ 高雄24日電

颱風杜蘇芮即將來襲，高市13個行政區有土石流潛勢溪流及大規模崩塌區域，市府今天表示，已掌握保全住戶人數，檢視避難收容所物資準備，備妥2萬6000多個沙包供民眾領取。

高雄市民政局長閻青智今天指示區公所確實掌握轄區內土石流潛勢溪流、大規模崩塌區域保全住戶人數、易形成孤島地區洗腎及孕婦人數，並留意土石流潛勢區居民住家情形，做好疏散撤離整備工作。

閻青智也要求各區公所檢查各抽水站及抽水機是否正常運作、網站公告民眾沙包申領程序等防颱整備事項，保障市民生命財產安全。

民政局向中央社記者說明，高雄市土石流潛勢溪流、大規模崩塌區域分布約13個行政區，包括桃源、茂林、六龜、甲仙、鼓山等區，保全住戶人數依戶籍約5000多人，實際居住預估約3000多人，包含洗腎及孕婦人數。

民政局表示，各區約設置1至2處避難收容所，已檢視相關物資準備，撤離民眾可選擇依親或到避難收容所安置。此外，全市38區的區公所共備妥2萬6000多個沙包，有需要的民眾可向當地區公所領取。

閻青智說，已加強側溝、雨水下水道、歷年積淹水區域等清淤工作，也請區公所針對易淹水潛勢里別加強巡查檢視。另外針對在建工程也要加強執行預防措施，包含加強固定、鷹架、圍籬，嚴防強風造成傾倒、坍塌。

民政局並提醒市民務必做好居家防颱措施，房屋外、庭院內，各種懸掛物件如廣告招牌、陽台花盆應取下或加強固定，以免被風吹落。也呼籲各社區大樓備妥防汛沙包及防水閘門，並檢視地下室抽水馬達等防汛設備是否正常。

土石流 保全 崩塌

延伸閱讀

防範未然！中颱杜蘇芮逼近 台南仁德公所調度近萬沙包備戰

杜蘇芮來襲 嘉縣府智慧防災啟動244組淹水感知器

今晚8點半發布海警！杜蘇芮強度增加 連3天大豪雨狂炸

穿心變擦邊台灣！中颱杜蘇芮南偏不登陸 颱風假南北兩樣情？

相關新聞

中油後勁勞宅鑑價 住戶拉布條陳情

中油後勁勞宅居民爭取居住權多年，橋頭地方法院委請高雄市不動產估價師公會昨到後勁勞宅鑑價初勘，後勁勞宅自救會50餘名住戶到...

高市最大里4.5萬人 議員促里鄰整編

高雄市里鄰相關自治條例逾20年未修改，里鄰區域未調整，各區里鄰人口數懸殊，全市人口最多的左營區福山里有80鄰、1萬794...

高雄山區發布土石流黃色警戒 市府整備750處避難所

颱風杜蘇芮來勢洶洶，根據中央氣象局預測，今天山區降雨可達300mm，且桃源區已有16條河流發布黃色土石流警戒，宣布桃源、...

中颱杜蘇芮侵襲恆春半島 滿洲鄉傳淹水

中颱杜蘇芮來襲，屏東縣恆春半島首當其衝，間歇性大雨在省道台26線造成南灣段被土石流覆蓋和滿州鄉興海段積淹水災情，公路總局...

高屏山區恐降700毫米雨量 桃源那瑪夏啟動預防性撤離

因應杜蘇芮颱風逼進，高雄市積極進行各項防颱應變工作。市府祕書長郭添貴今天到桃源區及那瑪夏山區，督導公所的防災應變作業，務...

高雄市本土登革熱+1　市府發近3萬通簡訊提醒避免重複感染

高雄市今日公布新增1例本土登革熱確診個案，累計已有22人感染登革熱。高市衛生局說，高雄市2014年到2016年有3萬多人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦